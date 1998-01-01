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الطائرات الورقية ترهق الاسرائيليين ..ووزير اسرائيلي يهدد: سندخل غزه ونقضي على جميع قادة حماس

الأحد 03 يونيو 2018 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطائرات الورقية ترهق الاسرائيليين ..ووزير اسرائيلي يهدد: سندخل غزه ونقضي على جميع قادة حماس



القدس المحتلة / سما /

 دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي بولي إدلشتاين، اليوم الأحد، إلى محاربة ما وصفه بـ "إرهاب الطائرات الورقية" بيد من حديد.

وقال إدلشتاين خلال زيارته إلى مجمع أشكول المجاور لحدود القطاع، أن الطائرات الورقية هي نوع من "الإرهاب" في كل الأحوال، وعلينا أن نحاربها بيد قوية.

وأضاف "أنا متأكد من أن التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة سوف تجد قريبا حلا لهذه القضية".

من جانبه قال وزير الاسكان الاسرائيلي يؤاف غالانت لـ إذاعة الجيش: "إذا وصلت الأمور إلى وضع لا يوجد فيه خيار فإننا سندخل غزه ونقضي على جميع قادة حماس .. نحن نضبط نفسنا أمام إرهاب الطائرات الورقية ولكن حين نتحرك سنقضي على كل من يرسل الطائرات لأراضينا".

ومنذ ساعات الصباح شبت عدد من الحرائق في مستوطنات غلاف قطاع غزة عقب سقوط طائرات حارقة بالمكان، ما تسبب في التهام العشرات من الدونمات الزراعية خاصة في كيبوتس أور هنير الذي تعمل فيه لوحده خمسة طواقم إطفاء منذ أكثر من 4 ساعات لمحاولة إخماد الحرائق.

فيما أغلقت عدة طرق عامة لمنع حركة السير ما تسبب في أزمة خانقة على إثر الحرائق.

كما حصلت اضطرابات في حركة القطار السريع بسبب الحرائق التي نجمت عن الطائرات الورقية الحارقة التي نشبت صباح اليوم الأحد في كيبوتس نير عام القريب من الحدود مع شمال قطاع غزة.

ووفقا للقناة العبرية العاشرة فقد امتدت النيران التي اشتعلت في كيبوتس نير عام إلى طريق 34، مما أدى إلى إغلاقه وإيقاف حركة سير القطار السريع في القاطع الذي يمتد بين أشكلون ونتيفوت.

ونتيجة هذه الاضطرابات والتشويشات في حركة سير القطار السريع، فقد إن رحلات القطار السريع القادمة من شمال "إسرائيل" ستتوقف في محطة أشكلون، كما ستتوقف القطارات القادمة من الجنوب في محطة نتيفوت.

#حماس #الطائرات الورقية #الاحتلال

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