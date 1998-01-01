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مجندات كتيبة كركال ينتقلن للضفة بعد انتشارهن على حدود غزة

الأحد 03 يونيو 2018 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجندات كتيبة كركال ينتقلن للضفة بعد انتشارهن على حدود غزة



وكالات

للمرة الأولى ستنتشر كتيبة كركال المختلطة يوم الأحد من الأسبوع المقبل في مهام أمن جاري ومهام عملياتية  في مناطق الضفة الغربية.

ووفقا لموقع بازام العسكري فإن كتيبة كركال شاركت خلال الأونة الأخيرة في عمليات الجيش الاسرائيلي  على حدود قطاع غزة في إطار عملية "الحراس" لمنع المتظاهرين من اجتياز الحدود الاسرائيلية مع قطاع غزة.

ويشار إلى أن الكتيبة لم تنتقل منذ انشائها من العمل على جبهة الحدود الاسرائيلية مع مصر، حيث تم نقلها مؤخرا للمشاركة في مهام عملياتية على الحدود مع قطاع غزة، وسيتم نقلها الأسبوع المقبل للمرة الأولى أيضا للانتشار في مناطق الضفة الغربية لمدة نصف عام .

وقد حصلت الكتيبة المختلطة التي يغلب عليها طابع المجندات، حيث أنها تتكون من ثلثي مجندات وثلث من الجنود فقط، قبل عدة أيام على شهادة تكريم وتقدير من قائد المنطقة الجنوبية الجنرال أيال زمير.

#مجندات #غزة #كركال

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