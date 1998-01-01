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استطلاع: غالبية الاسرائيليين يعارضون احتلال قطاع غزة

الأحد 03 يونيو 2018 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: غالبية الاسرائيليين يعارضون احتلال قطاع غزة



وكالات

أظهر استطلاع جديد أجراه موقع واللا العبري تنامي قوة حزب الليكود في أعقاب الأوضاع الأمنية التي شهدها الشهر الماضي على جبهتي غزة وسوريا.

ووفقا للاستطلاع فإن حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل في الانتخابات المقبلة على 34 مقعدا، في حين سيحصل حزب يش عتيد برئاسة لبيد على 16 مقعد فقط.

وقد أظهر الاستطلاع أيضا استمرار ضعف حزب المعسكر الصهيوني حيث  سيحصل في الانتخابات المقبلة على 10 مقاعد فقط، في حين ستحصل القائمة العربية على 12 مقعدا، وحزب البيت اليهودي على 11 مقعدا.

وقد أظهر الاستطلاع أيضا بأن معظم الجمهور الاسرائيلي يعتقد بأن "اسرائيل" قد انتصرت في جولة القتال الأخيرة مع حماس في غزة، حيث صوت 55% من الجمهور بأن "اسرائيل" هي من انتصر على حماس في الجولة الأخيرة في حين صوت 19% بأن حماس من انتصر على "اسرائيل" في الجولة الأخيرة، كما صوت 26% بأنهم لا يعرفون.

أما فيما يتعلق بإمكانية اعادة احتلال قطاع غزة كما دعا لذلك بعد وزراء الكابنيت فقد أظهر الاستطلاع بأن  غالبية  الاسرائيليين يعارضون اعادة احتلال قطاع غزة، حيث صوت 58% بالمعارضة، في حين صوت 29% فقط بالتأييد لاعادة احتلال القطاع.


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