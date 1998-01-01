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نتنياهو يقرر تعويض مزارعي مستوطنات غلاف غزة نتيجة الحرائق من اموال السلطة

الأحد 03 يونيو 2018 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يقرر تعويض مزارعي مستوطنات غلاف غزة نتيجة الحرائق من اموال السلطة



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، مساء اليوم الاحد، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من رئيس مايسمى مجلس الأمن القومي الاسرائيلي "مائير بن شبات" خصم أموال من عائدات الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية لتعويض مزارعي المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بسبب الأضرار الناجمة عن الحرائق في الاراضي الزارعية بفعل الطائرات الورقية المشتعلة المرسلة من داخل القطاع.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة وفقا للصحيفة في ظل العديد من الحرائق الكبرى التي اندلعت خلال اليوم في مستوطنة "سديروت" وانتقلت الى اغلب الاراضي الزراعية في مستوطنات غلاف غزة، فيما استعان الدفاع المدني الاسرائيلي بأربع طائرات خاصة لمكافحة الحرائق، لمنع انتشار الحريق.

هذا وادعت حكومة الاحتلال ان خسائرها فاقت ملايين الشواقل نتيحة احتراق اكثر من 250 الف دونم زراعي بفعل الطائرات الورقية، مشيرة الى ان الارقام قابلة للارتفاع بفعل الحرائق المتكررة في كل يوم وفقا للصحيفة.
 

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