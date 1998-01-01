جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الأطباء الاسرائيليين يطالبون السماح لمريضات سرطان من غزة الخروج للعلاج

الأحد 03 يونيو 2018 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الأطباء الاسرائيليين يطالبون السماح لمريضات سرطان من غزة الخروج للعلاج



القدس المحتلة / سما /

طالب 31 طبيبا إسرائيليا متخصصا بالأورام السرطانية اليوم الاحد وزارة الصحة الإسرائيلية ومنسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، ان يسمحوا لفلسطينيات مريضات بالسرطان من قطاع غزة بان يتلقين علاجات عاجلة وملحة بإسرائيل والضفة الغربية.

وقال الأطباء وبينهم رؤساء أقسام وأطباء كبار بمطالبتهم التي تأتي على خلفية الصعوبات المتزايدة لتوفير علاج متواصل لمريضات بالسرطان من القطاع، بان حالتهن تتطلب بان تصلن بانتظام لتلقي العلاج. وقال الموقعون على الرسالة بان تشديد السياسات بإعطاء تصاريح الخروج من القطاع، فان تجعل إسرائيل تمس بصحة مريضات السرطان.

وقالت جمعية أطباء لحقوق الانسان ان العلاج الطبي لاكثر من 45 مريضة سرطان من القطاع تم تأخيره بصورة ملموسة، وان جزءا من العلاجات تم تأخيره لنصف عام أو أكثر، وذكرت بان إسرائيل سمحت للنساء بالخروج بعد ضغوطات جماهيرية. وقالت الجمعية الدولية بان التنسيق والارتباط في معبر ايرز منع 14 مريضة سرطان الخروج من غزة. سبعة منهن تعانين من سرطان الثدي، أربعة من سرطان الغدة الدرقية، وتم تشخيص ثلاثة مع اورام في العامود الفقري، الرئتين والكليتين.

وكتب الأطباء بالرسالة: "بدون أدنى شك ان الشفاء والقدرة من التخفيف من الم ومعاناة السرطان عالية جدا عندما يتم التشخيص والعلاج مبكرا، وعلى العكس أيضا بدون ادنى شك فان التأخير بتشخيص وتقديم العلاج سيؤدي لانتشار المرض والموت الذي لا يمكن منعه"

وأضافت :"لا يوجد مبرر لتأخير طلبات المريضات على مدار اشهر طويلة، لان كل تأخير يحمل ثقلا مصيريا على احتمال شفائهن وعلى حياتهن". ومن الموقعين على الرسالة، بروفيسور ايال فنيج مدير وحدة الاشعة في مستشفى بيلنسون ، د. ايلا عبرون رئيسة قسم سرطان الثدي في آساف هاروفيه ، عبد اغبارية، رئيس قسم الأورام السرطانية في مستشفي اسوتا حيفا، د.بيلا كاوفمان متخصصة كبيرة بالاورام السرطانية ، وأطباء مختصون بالاورام السرطانية من مستشفيات مختلفة بينها ايكيلوف، هداسا، شيبا، ونهريا.

ويشار الى ان لجنة النهوض بوضع ومساواة المرأة في الكنيست برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان ستجري غدا نقاشا حول وضع النساء الغزيات على ضوء الحصار على القطاع، وسيتم خلاله نقاش الصعوبات التي تواجهها مريضات السرطان.

#مريضات #سرطان #غزة #الأطباء الاسرائيليين

أخبار ذات صلة

مظاهرات امام الجندي المجهول - غزة

اسرى فتح يطالبون موظفي غزة الخروج للشوارع حتى اقالة الحمد الله وبشارة

صور ..عشرات الالاف في ساحة السرايا بغزة يطالبون برحيل الحمد الله وحكومته

صور ..عشرات الالاف في ساحة السرايا بغزة يطالبون برحيل الحمد الله وحكومته

مستشفى -ارشيفية

غزة: العلاج في الخارج تعلن وصول 100 تحويلة طبية للعلاج

معبر ايرز

هآرتس: 20 مريضاً توفوا بسبب منع إسرائيل لهم من مغادرة غزة للعلاج

9 حالات سرطان أسبوعيا.. أسدود المجاورة لغزة من أكثر المناطق تسببا للسرطان

مرضى - ارشيف

وزارة الصحة تحمل الاحتلال مسؤولية عدم خروج مرضى غزة للعلاج

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي يرسم خارطة طريق للتعامل مع غزة.. هذه تفاصيلها

ضربة قاسية للفلسطينيين.. السفارة الامريكية في القدس تتولى العلاقات مع الفلسطينيين

الرئيس عباس يهاتف والد الشهيدة رزان النجار

السلطة الفلسطينية تقاطع احتفالات اليوم الوطني الإيطالي

معاريف.. هدنة صغيرة: الفجوات مع "حماس" لا يمكن للأبد تجسيرها

استشهاد محمد حماده متأثرا بجراحه شمال قطاع غزة

الحلو ينفي صدور قانون تقاعد مبكر جديد

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال - ارشيف

بالفيديو: لأول مرة.. جيش الاحتلال يعترف بإعدامه جنديًا أسرته حماس في خانيونس

ارشيفية

نتنياهو يقرر تعويض مزارعي مستوطنات غلاف غزة نتيجة الحرائق من اموال السلطة

حماس - اسرائيل

يديعوت: تسوية طويلة الأمد مع حماس .. التوجه لوسطاء أوروبيين

الطائرات الورقية

رسميا .. جيش الاحتلال يعلن فشله في ملاحقة الطائرات الورقية الغزية

قصف غزة -ارشيفية

خبراء إسرائيليون : هل بدأ العد التنازلي للحرب القادمة ؟

الاتصالات الفلسطينية