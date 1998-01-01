إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق خانيونس

غزة / سما /

أصيب شاب، مساء اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مجموعة من الشبان شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونقل الشاب إلى مستشفى الأوروبي لتلقي العلاج في المستشفى، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة إلى الطفيفة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار أكثر من مرة تجاه مجموعات من الشبان قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.

وانسحبت الآليات العسكرية الإسرائيلية التي توغلت بشكل محدود شرق خانيونس.

وقال وزير الاسكان الاسرائيلي يؤاف غالانت لـ إذاعة الجيش: "إذا وصلت الأمور إلى وضع لا يوجد فيه خيار فإننا سندخل غزه ونقضي على جميع قادة حماس .. نحن نضبط نفسنا أمام إرهاب الطائرات الورقية ولكن حين نتحرك سنقضي على كل من يرسل الطائرات لأراضينا".