محكمة الاحتلال تُقرر الإبقاء على اعتقال الأسيرة ابتهال برويش لحين البت في قضيتها

القدس المحتلة / سما /

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني أكرم سمارة اليوم الأحد إن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في"عوفر" قررت الإبقاء على اعتقال الأسيرة ابتهال عثمان برويش (18 عاماً) من محافظة الخليل، وذلك بعد قرار سابق من المحكمة ذاتها بالإفراج عنها مقابل كفالة مالية.

وأوضح سمارة أن نيابة الاحتلال كانت قد تقدمت باستئناف على قرار المحكمة بشأن الإفراج المشروط عنها، وعليه فقد قررت محكمة الاستئناف الإبقاء على توقيفها لحين البت في قضيتها.

وأضاف المحامي أن جلسة محكمة قادمة عُينت للنظر في قضيتها وستكون في تاريخ السادس من حزيران الجاري.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت برويش في تاريخ الـ25 من نيسان المنصرم من العام الحالي، بعد قيام أحد المستوطنين باستفزازها ورفيقاتها، ومحاولته الاعتداء عليهن أمام جامعة خضوري التقنية فرع العروب.