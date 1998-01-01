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الامم المتحدة : اقتلاع "الخان الأحمر" يهدف لوصل المستوطنات المجاورة

الأحد 03 يونيو 2018 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة : اقتلاع "الخان الأحمر" يهدف لوصل المستوطنات المجاورة



القدس المحتلة/سما/

قال تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "اوتشا" إن محاولات اقتلاع الخان الأحمر-يهدف إلى خلق منطقة مأهولة ومتصلة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وشرقي القدس المحتلة.

وذكر التقرير ، أن "تجمع الخان الأحمر يؤوي ١٨١ شخصًا، ٥٣٪ منهم أطفال و٩٥٪ لاجئون مسجلون لدى الأونروا. وترى الأمم المتحدة أنهم عرضة لخطر الترحيل القسري بسبب البيئة القسرية الناجمة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية".

وأكد أنّ هدم الممتلكات على نطاق واسع يشكّل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وقد يرقى إلى جريمة حرب، وعدا عن أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة، يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون موافقة الأشخاص المتضررين الأصيلة والمستنيرة بشكل كامل، بصرف النظر عن الدافع".

وكانت السلطات الإسرائيلية صادقت على مخطط لتشييد ٩٢ وحدة استيطانية جديدة ومؤسسة تعليمية في مستوطنة "كفار أدوميم" الملاصقة للخان الأحمر. كما رفع سكان هذه المستوطنة التماسًا إلى المحكمة العليا لتنفيذ أوامر هدم غير منفذة، كانت قد صدرت بحق التجمع المذكور.

#الخان الاحمر #الاحتلال الاسرائيلي #الاراضي الفلسطينية

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