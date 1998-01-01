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وفد برلماني يقدم واجب العزاء بالشهيدة رزان النجار

الأحد 03 يونيو 2018 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قدم وفد من نواب المجلس التشريعي صباح اليوم الأحد واجب العزاء بالشهيدة الممرضة رزان النجار، التي ارتقت إلى العلا إثر استهداف قوات الاحتلال الصهيوني لها أثناء عملها الإنساني في تقديم الخدمة الطبية لجرحى المسيرات السلمية، وكان وجهاء عائلة الشهيدة وقيادات فصائلية ومجتمعية في استقبال وفد التشريعي الذي ضم نواب محافظتي الجنوب بالإضافة لرئاسة المجلس التشريعي.

بدوره أشاد أحمد بحر، لدى تقديمه واجب العزاء للعائلة بالجهد الإنساني الذي كانت تقوم به الشهيد الممرضة، معتبرًا أن استهدافها بمثابة جريمة بحق الإنسانية جمعاء، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وتقديم الحماية العاجلة للمسيرات السلمية والمتظاهرين العزل، الذين يتعرضون صباح مساء لبطش الاحتلال وجنوده المدججين السلاح والعتاد.

هذا وقد شيعت جماهير قطاع غزة جثمان الشهيدة رزان، "21" عامًا، في موكب جنائزي مهيب بمشاركة واسعة من الفصائل وقيادات العمل الوطني وجماهير غفيرة، فيما رفع المشيعين صور الشهيدة وهي تسعف الشبان وتقدم خدمة الإسعاف الأولي للمصابين والجرحى.

#رزان النجار #وفد برلماني

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