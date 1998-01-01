رأفت يستقبل السفير الصيني لدى فلسطين ويشكره على دعم بلاده للشعب الفلسطيني

استقبل الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، اليوم الأحد، السفير الصيني لدى دولة فلسطين الرفيق جيو وين ((Guo Wei وذلك في مكتبة بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.

وعبر رأفت عن تقديره العميق للدور الكبير الذي تلعبه الصين الشعبية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية، والمساعدات المادية والمشاريع التنموية المقدمة لدولة فلسطين.

كما وشكره على مبادرات الصين واستعدادها للعمل مع القيادة الفلسطينية من اجل عقد مؤتمر دولي يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بحيث ينبثق عنه هيئة دولية جماعية ترعي أية مفاوضات لاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

من جانبه أكد السفير الصيني على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والصيني ووقوف الصين الى جانب دولة فلسطين الصديقة في المحافل الدولية وآخرها التصويت على مشروع القرار الكويتي في مجلس الأمن الخاص بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومن اجل تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

كما أكد على أهمية العلاقات الوثيقة بين الحزب الشيوعي الصيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني وحرص الصين الدائم على تطويرها من اجل تعزيز وتكريس الصداقة الصينية الفلسطينية.