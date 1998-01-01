جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رأفت يستقبل السفير الصيني لدى فلسطين ويشكره على دعم بلاده للشعب الفلسطيني

الأحد 03 يونيو 2018 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، اليوم الأحد، السفير الصيني لدى دولة فلسطين الرفيق جيو وين ((Guo Wei وذلك في مكتبة بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.

وعبر رأفت عن تقديره العميق للدور الكبير الذي تلعبه الصين الشعبية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية، والمساعدات المادية والمشاريع التنموية المقدمة لدولة فلسطين.

كما وشكره على مبادرات الصين واستعدادها للعمل مع القيادة الفلسطينية من اجل عقد مؤتمر دولي يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بحيث ينبثق عنه هيئة دولية جماعية ترعي أية مفاوضات لاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

من جانبه أكد السفير الصيني على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والصيني ووقوف الصين الى جانب دولة فلسطين الصديقة في المحافل الدولية وآخرها التصويت على مشروع القرار الكويتي في مجلس الأمن الخاص بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومن اجل تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

كما أكد على أهمية العلاقات الوثيقة بين الحزب الشيوعي الصيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني وحرص الصين الدائم على تطويرها من اجل تعزيز وتكريس الصداقة الصينية الفلسطينية.

#صالح رأفت #السفير الصيني

أخبار ذات صلة

صورة

المغرب تستدعي السفير الأمريكي بحضور السفير الفلسطيني

السنوار - ارشيف

السنوار: للشعب الفلسطيني حق الرقابة ومحاسبة من يتقدم للقيادة

الزهار - ارشيف

الزهار: التشريعي هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

الرئيس عباس - ارشيف

الرئيس عباس يوجه خطابا هاما للشعب الفلسطيني مساء اليوم حول القدس

جواد عواد والسيسي - ارشيف

السيسي يستقبل وزير الصحة الفلسطيني ويبلغه تحياته للرئيس عباس

326070N

اللجنة المركزية لفتح تعفي رأفت عليان من مهامه ناطقا باسم فتح في القدس

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي يرسم خارطة طريق للتعامل مع غزة.. هذه تفاصيلها

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف فجرا 15 هدفا للمقاومة في قطاع غزة

الرئيس عباس يهاتف والد الشهيدة رزان النجار

هكذا مازح الوليد بن طلال إحدى موظفاته (شاهد)

الحلو ينفي صدور قانون تقاعد مبكر جديد

استشهاد محمد حماده متأثرا بجراحه شمال قطاع غزة

علاقات شبان عرب بطالبات يهوديات تستنفر وزارتي المعارف والرفاه الاسرائيلية

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

يديعوت: تسوية طويلة الأمد مع حماس .. التوجه لوسطاء أوروبيين

الطائرات الورقية

رسميا .. جيش الاحتلال يعلن فشله في ملاحقة الطائرات الورقية الغزية

قصف غزة -ارشيفية

خبراء إسرائيليون : هل بدأ العد التنازلي للحرب القادمة ؟

السفارة الامريكية

ضربة قاسية للفلسطينيين.. رغم النفي: السفارة الامريكية في القدس تتولى العلاقات مع الفلسطينيين

القسام - حماس

معاريف.. هدنة صغيرة: الفجوات مع "حماس" لا يمكن للأبد تجسيرها

الاتصالات الفلسطينية