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جودة البيئة تعقد اجتماعا في مقر مجلس قروي شيوخ العروب

الأحد 03 يونيو 2018 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

عقدت سلطة جودة البيئة في الخليل اجتماعا موسعا في مقر مجلس قروي شيوخ العروب، وذلك لمناقشة موضوع المشاكل الصحية والبيئية الناتجة عن شبكة الصرف الصحي والبرك ومحطة المعالجة في مخيم العروب وشيوخ العروب.

وجرى اللقاء بحضور زراعة شمال الخليل وصحة شمال الخليل ومعهد اريج للابحاث التطبيقية ورئيس مجلس قروي شيوخ العروب، حيث دعت سلطة جودة البيئة الى الاجتماع بعد ورود شكاوى حول فيضان المياه العادمة في اراضي شيوخ العروب وكذلك شكاوى ضد البرك الزراعية والبركة الرومانية.

وبناء على تكليف محافظ الخليل لسلطة جودة البيئة بمتابعة الموضوع، تم التوجه للمكان والكشف والاطلاع عن كثب على مواقع الشكوى ودراسة مفصلة للمشاكل والاسباب المؤدية اليها، حيث تم طرح ومناقشة ووضع الحلول المناسبة من اجل التخفيف من وطأة المكرهة الصحية والبيئية وتنفيذها مع الجهات الشريكة ذات العلاقة.

#جودة البيئة

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