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المفتي يحذر من تداول نسخ من القرآن الكريم لورود أخطاء فيها

الأحد 03 يونيو 2018 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يحذر من تداول نسخ من القرآن الكريم لورود أخطاء فيها



رام الله / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول عدد من نسخ القرآن الكريم لورود أخطاء فيها.

وبين الشيخ حسين، في بيان له اليوم الأحد، أن نسخة من مصحف " المسجد الأقصى"، طبعة مكتبة سمير منصور في غزة، يوجد به نقص في عدد من الصفحات، من سورة آل عمران من صفحة "67" إلى سورة النساء صفحة "100"، علماً أن هذه النسخة حاصلة على تصريح رقم 55/2014 من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومكتوبة بالخط الكوفي المصري.

وأوضح أن هناك نسخة أخرى تحتوي على خطأ في كتابة نص آية رقم "49" من سورة آل عمران، ورد فيها لفظ "طائراً" والصواب "طيراً"، وهذه النسخة صادرة عن مطبعة المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية في الجزائر، عام 2013.

وناشد الشيخ حسين، المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ، بضرورة تسليمها إلى دار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، حيث من الملاحظ زيادة الأخطاء في طباعة وتصوير المصاحف.

#المفتي #القرآن الكريم

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