اتحاد لجان الرعاية الصحية يشارك في وقفة احتجاجية بإعدام المسعفة رزان النجار

شارك اتحاد لجان الرعاية الصحية، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية ضد إعدام المسعفة رزان النجار التي ارتقت أثناء عملها على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، وذلك أمام مقر الـ UNDP بغزة.

وكانت المشاركة بحضور عدد من الأطباء ولفيف من الكوادر العاملين في الاتحاد.

وخلال كلمة الاتحاد، قال مسؤول دائرة الصحة النفسية في اتحاد لجان الرعاية الصحية د. خالد دحلان أن استهداف المسعفة رزان النجار جريمة نكراء، ويستوجب على من يدعون الانسانية الوقوف أمام مسؤولياتهم في توفير الحماية الدولية للطواقم الطبية والشعب الفلسطيني بأسره.

وأضاف د. حلان : أن هذه الجريمة تأتي مخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم استهداف الطواقم الطبية العاملة في الميدان.

ودعا د. دحلان إلى التنديد بالجريمة البشعة، وإرسال لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين على حدود غزة، وبشكل خاص المسعفين وأفراد الطواقم الطبية.

يشار إلى الشهيدة المسعفة رزان النجار كانت تعمل تحت مظلة الخيمة التي كان يعمل بها الفريق الميداني للاتحاد شرق خانيونس.