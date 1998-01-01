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قطاع غزة يشهد 2786 مولوداً جديداً خلال ايار الماضي

الأحد 03 يونيو 2018 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطاع غزة يشهد 2786 مولوداً جديداً خلال ايار الماضي



غزة / سما/

شهد قطاع غزة، خلال شهر أيار الماضي 2786 مولوداً جديداً، في المقابل سجلت مكاتب الأحوال المدنية 319 حالة تبليغ عن وفاة خلال الشهر ذاته في المحافظات.

وأظهرت الإحصائية أن عدد المواليد الإناث تفوق على الذكور في محافظات القطاع، وشهد ميلاد 1652 مولود أنثى بنسبة 59% من إجمالي المواليد، مقابل 1134 مولود ذكر، بنسبة 41%.

وأشارت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة أنها سجلت خلال مايو الماضي 809 مواليد جُدد؛ فيما سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 684 مولود جديد.

وسجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 589 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 483 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 461 مولوداً جديداً.

وفيات

أفادت الإدارة العامة للأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 319حالة وفاة خلال ايار.

وأظهرت الإحصائية أن 65% من الوفيات ذكور، بواقع 209 حالات وفاة، مقابل 35% إناث بواقع 110حالات وفاة.

وتمنح وزارة الداخلية الشهداء شهادة وفاة، حيث سجل شهر مايو ارتقاء عشرات الشهداء في مسيرات العودة الكبرى في ذكرى النكبة.

ووفقاً لتقرير الأحوال المدنية وصل مكاتب الداخلية بمحافظة غزة خلال شهر مايو 132 تبليغ عن حالات وفاة؛ في حين سجلت الأحوال المدنية في محافظة خانيونس 62 إشعار تبليغ عن وفاة.

بدورها، سجَّلت مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظة الوسطى 58 تبليغ عن وفيات؛ فيما وصلت مكاتب الداخلية في محافظة الشمال 31 تبليغ وفيات، في حين سجلت الأحوال المدنية في محافظة رفح 36 حالة وفاة.


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