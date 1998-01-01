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انقطاع بث قنوات "beIN SPORTS" القطرية في الإمارات

الأحد 03 يونيو 2018 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
انقطاع بث قنوات "beIN SPORTS" القطرية في الإمارات



دبي / وكالات/

انقطع بث القنوات التلفزيونية التابعة لشبكة "beIN" القطرية في الإمارات، فيما تقترب الذكرى السنوية الأولى للأزمة بين الدوحة من جهة، والإمارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وأعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" التي تعرض القنوات القطرية في الإمارات، اليوم الأحد، أن شبكة "beIN" هي التي حجبت البث.

وقالت "دو" في بيان على موقعها الإلكتروني: "نأسف لإعلان أن زبائننا غير قادرين مؤقتا على مشاهدة قنوات وباقات bein sport بسبب قرار صادر عن شبكة +بي إن سبورتس+".

ويأتي حجب قنوات "bein"، أمس السبت، في خضم أزمة سياسية، وإعلان الشبكة أن قنواتها تتعرض للقرصنة في المنطقة، وأن قناة اسمها "بي اوت كيو" تبث محتوى قنواتها بطريقة غير مشروعة.

وتملك شبكة "bein sport" القطرية حقوق بث كأس العالم بكرة القدم 2018 التي تنطلق منافساتها بعد أسبوعين، وستبث كافة مبارياتها الـ64 في الشرق الأوسط والإمارات ضمنا.

وقال مصدر مطلع إن انقطاع البث سببه مفاوضات تجارية لا تزال جارية، ولا علاقة له بالتوتر السياسي أو باتهامات القرصنة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 بعدما اتهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقربّها من إيران التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شؤونها.

وتنفي قطر دعم أي تنظيم متطرف.


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