بعد وفاتها.. الكشف عن اسم الفنانة مديحة يسري الحقيقي

عالم الفن

أقيم مساء السبت، بمسجد الحامدية الشاذلية بمحافظة الجيزة، عزاء النجمة الراحلة مديحة يسري، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن، الذين حضروا بأعين دامعة وبقلوب مليئة بحب "سمراء النيل" .

وقررت أسرة الفنانة الراحلة كتابة الاسم الحقيقي لها على سرادق العزاء في مدخل المسجد حيث كتب عليها: عزاء المرحومة الحاجة غنيمة خليل حبيب الشهيرة بالفنانة مديحة يسري.

وكان في مقدمة الحضور النجمة القديرة نبيلة عبيد التي انهارت بالعزاء، حيث كانت تجمعها علاقة صداقة قوية مع الراحلة، وكانت دائماً تحرص على زيارتها في المستشفى قبل وفاتها، كما اعلنت عبيد خلال العزاء عن نيتها اقامة عزاء مواز آخر بمنزلها، وناقشت الأمر مع الفنان سمير صبري اثناء تواجدهما بالعزاء .

وحضر السفير الفلسطيني بالقاهرة وقدم باقة ورود باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والنجمة ليلى علوي، ولبلبة، ووزيرة التضامن غادة والي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وشهيرة، ودرة، وبوسي شلبي، وأشرف زكي نقيب الممثلين، ومحمد العدل، والمخرج المسرحي أشرف فايق، والمخرج عمر عبد العزيز، والفنان رياض الخولي، وأيمن عزب، ومحمد ابو داوود، وغيرهم .

وكانت الفنانة المصرية الكبيرة مديحة يسري، والملقبة بسمراء النيل، رحلت عن عالمنا صباح الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 97 عاماً بعد صراع طويل مع المرض .