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العطية :قطر لن نشارك في أي عمل عسكري ضد إيران

الأحد 03 يونيو 2018 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
العطية :قطر لن نشارك في أي عمل عسكري ضد إيران



الدوحة/وكالات/

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع القطري خالد العطية، أن بلاده لن تنخرط في أي حرب ضد إيران، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تقدم على هذه الخطوة الخطيرة.

وأكد العطية، في كلمة له اليوم أثناء مؤتمر أمني دولي منعقد في سنغافورة، وجود خلافات عديدة بين قطر وإيران، مضيفا أن ذلك لا يعني أن تسعى الدوحة إلى إشعال حرب في المنطقة.

وتابع متسائلا ما إذا كان من الحكمة دعوة الولايات المتحدة وإسرائيل لمهاجمة إيران، محذرا من أن محاولات طرف ثالث لم يسمه دفع المنطقة أو دولة فيها لشن حرب ضد طهران أمر في غاية الخطورة.

وأشار الوزير القطري إلى أن إيران جارة وعلى دول المنطقة الجلوس معها حول طاولة الحوار، ومناقشة جميع الملفات العالقة من أجل إحلال السلام في المنطقة، وليس إشعال حرب فيها.

وقال العطية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت قطر ستسمح باستخدام قواعدها الجوية لشن غارات على إيران في حال اندلاع حرب، إن الدوحة ليست من دعاة الحرب بل تؤيد الحوار والتفاوض. وتابع: "باعتقادي، الولايات المتحدة أكثر حكمة من أن تخوض حربا ضد إيران".

ودعا الوزير إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة "5+1" في عام 2015 والذي انسحبت الولايات المتحدة منه في الشهر الماضي، مشددا على أنه ينبغي على الجميع التمسك بذلك، والمضي قدما من هذا المنطلق.

وأعرب العطية عن التزام قطر الثابت بمحاربة الإرهاب، وتنفيذ القرارات الأممية في هذا الشأن.

المصدر: أسوشيتد برس

#قطر #امريكا #ايران

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