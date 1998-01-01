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طرق لتعميق العلاقة الزوجية

الأحد 03 يونيو 2018 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرق لتعميق العلاقة الزوجية



وكالات / سما /

قد يسعى الشريكين لتعميق العلاقة الزوجية بينهما من خلال بعض الخطوات التي تساعد على التواصل والتجدد بين الرجل والمرأة. اليوم تابعي معنا بعض النصائح الخاصة لتعميق هذه العلاقة والحفاظ على التواصل الاساسي في حياتهما.

الحوار اليومي

خصصي وقتاً يومياً لتتواصلي مع زوجك من خلال الحوار اليومي الذي تتشاركينه من دون خجل أو اكاذيب لا تفيد العلاقة الزوجية. والأهم في هذا الحوار الوصول إلى حلول مفيدة من دون إصدار الأحكام بحق زوجك إاختيار الوقت المناسب لهذا الحوار.

عدم الضغط على الشريك

من أسس تعميق العلاقة الزوجية بين الشريكين فهم الآخر وعدم الضغط على زوجك. كل ما عليك فعله هو إحترام رغبته والاقتناع بكل ما يقدّمه لك في هذه العلاقة من دون أن تنتقضي رفضه وتحاولي أن تستعملي وسائل تضر بالعلاقة.

تقديم الدعم

لتعميق العلاقة الزوجية بين الشريكين قومي بتشجيعه ودعمه بشكل يومي مع التعبير له عن الشعور بالحب ووقوفك بجانبه في شتى الظروف التي تواجه حياتكما الزوجية.

تجديد العلاقة الحميمة

تأتي خطوات تجديد العلاقة الحميمة بين الزوجين لتعميق حياتهم الزوجية من خلال التحدث عنها ومحاولة تفعيلها بالتواصل والرضا من قبل الطرفين، مع عدم الخجل من التحدث عن هذه الأمور بشكل مستمر

#العلاقة الزوجية

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