جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

قرنية "مطبوعة" تحمل الأمل لملايين البشر

الأحد 03 يونيو 2018 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرنية "مطبوعة" تحمل الأمل لملايين البشر



وكالات / سما /

نجح علماء في جامعة "نيوكاسل" البريطانية، بـ"طباعة" أول قرنية عين باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وتمثل هذه الخطوة بارقة أمل لنحو 10 ملايين شخص في العالم يحتاجون لزراعة قرنية، بسبب عدم تعافيهم من أمراض تتلف هذا النسيج الحساس في العين.

والقرنية هي الطبقة الخارجية الشفافة للعين التي تساعد على تركيز الرؤية، لكنها يمكن أن تتعرض للتلف بسبب عدوى أو إصابة أو ظروف صحية.

واستخدم العلماء الخلايا الجذعية البشرية مع الكولاجين في "طباعة" القرنية المصنعة، بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، في مدة لم تتجاوز 10 دقائق.

شدد الباحثون على أهمية إنجازهم، إذ أن القرنية المصنعة متماسكة بما يكفي وفي الوقت ذاته لينة لتتحمل ضغط العين.

وجاء في دراسة علمية نشرها الباحثون أن هذه التقنية يمكن استخدامها لإنتاج إمدادات غير محدودة من القرنيات، لمكافحة النقص العالمي للأشخاص الذين يحتاجون إلى زراعة القرنية.

ويعود النقص بشكل رئيس إلى عدم انتشار ثقافة التبرع بالأعضاء، لكن عن طريق البحث البريطاني يمكن توفير عشرات القرنيات من خلال التبرع بقرنية واحدة.

ويأمل العلماء بالاستفادة من القرنية المطبوعة خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد ضمان سلامتها، ونجاحها في الاختبارات المكثفة التي ستمر بها.

#قرنية #البشر #العين

أخبار ذات صلة

عقار هلوسة يحول البشر إلى حيوانات

سوء تغذية قد يواجه البشر إذا اختفت الطيور والنحل

لماذا زاد وزن البشر بنسبة 10% خلال الـ30 سنة الماضية؟

دراسة: رياضة "التاي تشي" علاج "تقليدي" لخشونة الركبة

الصحة الإسرائيلية توصي بعدم تناول "الشيبس" و"البيسلي"

دراسة علمية : الإجهاد قد يصيب "المخ" بـ "فقدان الذاكرة"

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي يرسم خارطة طريق للتعامل مع غزة.. هذه تفاصيلها

"اللغز المحير" و "الرقم الصعب"... تقرير اسرائيلي عن السنوار

فرنسا وإسرائيل تتراشقان الاتهامات على تويتر والسبب غزة

الرئيس عباس يهاتف والد الشهيدة رزان النجار

هكذا مازح الوليد بن طلال إحدى موظفاته (شاهد)

الحلو ينفي صدور قانون تقاعد مبكر جديد

استشهاد محمد حماده متأثرا بجراحه شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الطائرات الورقية

رسميا .. جيش الاحتلال يعلن فشله في ملاحقة الطائرات الورقية الغزية

قصف غزة -ارشيفية

خبراء إسرائيليون : هل بدأ العد التنازلي للحرب القادمة ؟

السفارة الامريكية

ضربة قاسية للفلسطينيين.. رغم النفي: السفارة الامريكية في القدس تتولى العلاقات مع الفلسطينيين

القسام - حماس

معاريف.. هدنة صغيرة: الفجوات مع "حماس" لا يمكن للأبد تجسيرها

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف فجرا 15 هدفا للمقاومة في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية