"فيزا" تكشف سبب الخلل الإلكتروني

وكالات / سما /

أعلنت شركة فيزا أن المشكلة، التي تركت مواطنين في جميع أنحاء أوروبا غير قادرين على استخدام بطاقاتهم الائتمانية تعود لخطأ في الأجهزة، لا بسبب هجوم إلكتروني.

وذكرت شركة الدفع بالبطاقات أن الخدمات عادت إلى طبيعتها وأن أنظمتها عادت للعمل "بكامل طاقتها"، السبت.

وأشارت إلى أن المشكلة كانت بسبب "فشل في أحد الأنظمة الأوروبية" ولم تكن نتيجة "الوصول غير المصرح به".

وتحدث مستهلكون في بريطانيا وإيرلندا ودول أوروبية أخرى عن انخفاض مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم، وقالت العديد من الشركات إنها لا تستطيع التعامل مع معاملات فيزا.

وأوضح بنك "إتش إس بي سي"،أن "القضية على مستوى الصناعة" أثرت على مدفوعات فيزا، رغم أن ماكينات الصراف الآلي لا تزال تعمل.