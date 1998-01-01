تطبيق تليغرام يتنفس الصعداء بعد متاعب مع آبل

وكالات / سما /

وافقت شركة "أبل" على نسخة محدثة من تطبيق التراسل الفوري "تليغرام" بعد يوم من شكوى التطبيق من أنه لم يستطع توصيل تحسينات برمجية إلى من يملكون هواتف آيفون على مستوى العالم.

وأعلن ذلك رجل الأعمال الروسي، بافل دوروف، الرئيس التنفيذي لتليغرام، عبر تويتر، إذ وجه الشكر إلى آبل ورئيسها التنفيذي تيم كوك على السماح بوصول أحدث نسخة من التطبيق "إلى ملايين المستخدمين رغم الانتكاسات الأخيرة".

وكان دوروف قال، الخميس، إن آبل ترفض إتاحة تحديثات تليغرام عبر متجر (أب ستور) منذ أبريل. وقاومت آبل أمرا روسيا بحذف التطبيق تماما من متجرها. وأثار تأخر التحديث مخاوف من سعي أبل لاسترضاء السلطات الروسية.

ولم تفسر آبل أو تليغرام السبب وراء التأخر في السماح بالتحديث أو العدول عن ذلك. ولم ترد أبل الجمعة على طلبات للتعليق.

ويسمح تحكم آبل في التطبيقات المتاحة في متجرها بفحص كل تحديث جديد والسماح به أو رفضه.

وقال دوروف، الخميس "روسيا حظرت التطبيق على أراضيها في أبريل لأننا رفضنا منح مفاتيح فك التشفير الخاصة باتصالات كل المستخدمين إلى وكالات الأمن الروسية". وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي أنه بحاجة إلى ذلك للحماية من تهديدات أمنية.