شلبي تطالب بتطبيق الشرائع والقوانين الرياضية

رام الله / سما /

عبر نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مدير العلاقات الدولية بالاتحاد "سوزان شلبي" عن استنكارها وشجبها لما يمارسه رجال السياسة في إسرائيل بمحاولاتهم تسييس الرياضة وطالبت بتدخل كل الحريصين على تطبيق الشرائع الرياضية للوقوف أمام هذا النهج ، خاصة في موضوع مباراة المنتخبين الإسرائيلي والأرجنتيني حيث يسعى الإسرائيلي إلى تهويد القدس متحديا بذلك الشرعية الدولية والرياضية وقالت في تصريحات أدلت بها لـ " موقع اتحاد كرة القدم " :

بالأساس لا يوجد عندنا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اعتراض على أن تلعب دولة مع أي دولة أخرى ، ونحن نؤمن أن الرياضة وسيلة محبة وتعاون لمد الجسور بين شعوب العالم ، لكن ما نحن بصدده هو موقف آخر فقد كان هناك نية لان تلعب إسرائيل مع الأرجنتين منذ فترة ولم نعلق على ذلك، لكن عندما تدخل السياسيون الإسرائيليون في الأمر واستخدموا الرياضة كأداة لتسييس المباراة فهذا خط احمر بالنسبة لنا ، و تمثل هذا النهج في موقف العديد من رجال السياسة في إسرائيل، وكما استمعتم إلى تصريحات الوزيرة ميري ريغف وزيرة الشباب والرياضة التي تبجحت بشكل واضح وعلني في أن الحكومة الإسرائيلية تدخلت في مكان إقامة المباراة ومن هنا تم نقلها إلى القدس بدلا من حيفا .

وتابعت " شلبي " القول: لقد نجحت الحكومة الإسرائيلية في فرض مكان المباراة على الأرجنتين وواضح أن هذه رسالة سياسية بامتياز فقد استخدموا وزنهم في الحكومة لتسييس مسألة رياضية فهم يريدوا استخدام سمعة الأرجنتين ومنتخبها لتبييض وجه الاحتلال فإسرائيل تحاول إقناع العالم أن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية وهي تستخدم كل الأساليب لتحقيق ذلك بما في ذلك الرياضة .

وأضافت : لا يحق لأي اتحاد رياضي أن يدير أي شكل من أشكال اللعبة على أراضي اتحاد آخر إلا بموافقة الأخير ، ومن هنا نحن ليس لدينا أي مشكلة في إقامة المباراة داخل إسرائيل لكن أن لا يكون اللقاء في القدس .

وحول المخاطبات والمراسلات التي بعثتها فلسطين إلى الجهات الدولية لحثها على اتخاذ وثني إسرائيل والأرجنتين للتراجع عن هذه الخطوة قالت: لقد خاطب المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الفلسطينية واتحاد كرة القدم العديد من الجهات العربية والدولية والإسلامية برسائل واضحة وصريحة في أن إسرائيل تستخدم الرياضة كأداة سياسية وهذا يتنافى مع رسالة الرياضة في نشر ثقافة المحبة والسلام بين الشعوبوتساءلت "شلبي" قائلة:

بأي حق تريد إسرائيل استغلال نجوم الأرجنتين لتكريس كذبتهم في أن القدس عاصمة إسرائيل وجعل الأمر يبدوا طبيعيا؟

لم يجرؤ احد على مثل هذا العمل في السابق وسنواصل احتجاجاتنا وفعالياتنا وحملاتنا وهذا ليس موقفنا فقط، فهذه حملة كل إنسان عربي ومسلم شريف وحر في كل أنحاء العالم وعلى منظمات المجتمع المدني الغيورة العمل على تطبيق القانون والشرعية الدولية وأن تتصدى لهذا العمل .