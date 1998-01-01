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الاحتلال يعتقل شابا من بيت ريما شمال غرب رام الله

الأحد 03 يونيو 2018 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وذكرت مصادر محلية ، إن قوة خاصة إسرائيلية حاصرت منزل الشاب مُتيم الريماوي (21 عاما)، واعتقلته.

واضافت ان قوات الاحتلال سلمت الشاب أنس وجدي الريماوي (22 عاما) بلاغا لمراجعة مخابراتها.

واندلعت مواجهات في البلدة بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة احد الشباب بعيار معدني في الوجه.

#الاحتلال

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