جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زيادة حالات الهلع وسط أهالي البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة

الأحد 03 يونيو 2018 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيادة حالات الهلع وسط أهالي البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة



القدس المحتلة / سما /

تسبب إطلاق القذائف الصاروخية مؤخرا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية الى زعزعة الحياة اليومية في أوساط سكان البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

وقالت الاخصائية في تقديم المساعدات للمصابين النفسيين على خلفية قومية الدكتورة تمار ليفي "ان الواقع الأمني ليس سهلا. فقد اشارت المعطيات يوم الثلاثاء الماضي الى ارتفاع حاد في حالة التأزم الشديدة وسط سكان المنطقة. أي ان حالة السكان قد تتحول وبسرعة الى حالة ازمة شديدة".

وأضافت الاخصائية ان عدد التوجهات طلبا للمساعدة قد ازداد وسط الأهالي بصورة حادة مع عودة التوتر الى المنطقة. فكلما تعالت أصوات الحديث عن الحرب كلما اجتاحت الأهالي حالة من الهلع الناجم عن أجواء الحرب التي تشيعها الاخبار.

وتابعت الاخصائية ان المواطنين يتحدثون عن عودة حالات الطوارئ والهرب الى الملاجئ وهي أجواء تترجم الى إحساس جسدي مثل الإرهاق والشعور بالتثاقل. وتابعت تقول: "ان غياب الحل الأمني والجولات المتكررة من التصعيد والحملات العسكرية وحالات الطوارئ كلها تعمق الإحساس بخيبة الامل واليأس".   

وتشير الاخصائية تمار ليفي الى انه في المقابل، بات من الواضح ان ثمة مناعة تنظيمية قد تشكلت لدى الجهات المسؤولة في هذه المناطق وتتجلى في تقديم المساعدات المنتظمة والضرورية لكبار السن في حالات الطوارئ وهذا يبدو عملا منظما لا يتأثر بمدى خورة الوضع.

وأختتمت الدكتورة تمار ليفي حديثها بالقول انه بالرغم من الارتفاع الحاد في عدد المسجلين كمصابين بحالات الهلع جراء الوضع الأمني، إلا ان هذا يمكن اعتباره مؤشرا على ان المواطنين أصبحوا يلجؤون بسهولة الى الجهة التي تساعدهم لتوفرها بسهولة، أي ان وجود الجهات التي تساعد المواطنين في حالات كهذه جعل عددا اكبر منهم يتوجهون طلبا للمساعدة.

#غزة #هلع #مستوطنين

أخبار ذات صلة

حجاج

3 حالات وفاة ومعالجة الألاف من حجاج فلسطين

9 حالات سرطان أسبوعيا.. أسدود المجاورة لغزة من أكثر المناطق تسببا للسرطان

بيير كرهينبول مفوض الاونروا

الاونروا تقرر زيادة رواتب موظفيها في الضفة وغزة بنسية 3.5 %

زيادة الارباك.. توقف خطوط الكهرباء المصرية المغذية لجنوب قطاع غزة

الكيالي: زيادة الدفعة الشهرية لموظفي غزة 50 % والحد الأدنى لـ 1400 شيكل

موظفو غزة

النقابة بغزة: تطمينات بإعلان زيادة براتب الموظفين الشهر الحالي

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي يرسم خارطة طريق للتعامل مع غزة.. هذه تفاصيلها

"اللغز المحير" و "الرقم الصعب"... تقرير اسرائيلي عن السنوار

فرنسا وإسرائيل تتراشقان الاتهامات على تويتر والسبب غزة

الرئيس عباس يهاتف والد الشهيدة رزان النجار

هكذا مازح الوليد بن طلال إحدى موظفاته (شاهد)

الحلو ينفي صدور قانون تقاعد مبكر جديد

استشهاد محمد حماده متأثرا بجراحه شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الطائرات الورقية

رسميا .. جيش الاحتلال يعلن فشله في ملاحقة الطائرات الورقية الغزية

قصف غزة -ارشيفية

خبراء إسرائيليون : هل بدأ العد التنازلي للحرب القادمة ؟

السفارة الامريكية

ضربة قاسية للفلسطينيين.. رغم النفي: السفارة الامريكية في القدس تتولى العلاقات مع الفلسطينيين

القسام - حماس

معاريف.. هدنة صغيرة: الفجوات مع "حماس" لا يمكن للأبد تجسيرها

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف فجرا 15 هدفا للمقاومة في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية