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حرائق في غلاف غزة

رسميا .. جيش الاحتلال يعلن فشله في ملاحقة الطائرات الورقية الغزية

الأحد 03 يونيو 2018 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا .. جيش الاحتلال يعلن فشله في ملاحقة الطائرات الورقية الغزية



القدس المحتلة / سما /

شبت حرائق، اليوم الأحد، في ثلاثة كيبوتسات إسرائيلية مجاورة لحدود قطاع غزة بفعل طائرات ورقية حارقة.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن الحرائق شبت في شعار هنيغف ونير عام وكفار عزة، مشيرا إلى طواقم الإطفاء هرعت للمكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

في سياق متصل ذكر موقع "كان" العبري، مساء الأمس، أن الجيش الإسرائيلي، أعلن عن فشل طريقة اعتراض الطائرات الورقية الحارقة القادمة من غزة، بواسطة الطوافات.

 ذكرت شبكة إخبارية عبرية أن محاولات إسرائيل في مواجهة الطائرات الورقية الحارقة، التي يطلقها الغزيون باءت بالفشل.

وقالت شبكة "كان"، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن نسبة اعتراض الطائرات الإسرائيلية المسيرة للطائرات الفلسطينية الورقية الحارقة منخفضة جدا، وباءت محاولات إسرائيل لاعتراضها بالفشل، على مدار شهر.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي الطائرات المسيرة بالتحكم عن بعد والتي تحمل كاميرات وأدوات حادة لاعتراض الطائرات الورقية التي تطلق من غزة، لكن هذه التكنولوجيا المتطورة لم تتمكن من اعتراض الطائرات الورقية البدائية إلا بنسبة منخفضة جدا، حسب التقرير.

وذكرت "كان" أن الجيش الإسرائيلي سيواصل استخدام الطائرات المسيرة لإسقاط الطائرات الورقية الحارقة حاليا حتى يتمكن من إيجاد حل عملي لها.

واشارت الى أن هذه الطائرات الحارقة، تسببت بالأمس، بإحراق أكثر من 3000 دونم من الأحراش بغلاف غزة. 

#الاحتلال #الطائرات الورقية #غزة

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