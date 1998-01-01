جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شاهد ..راموس يطلق اغنية خاصة بمونديال روسيا!!

الأحد 03 يونيو 2018 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..راموس يطلق اغنية خاصة بمونديال روسيا!!



مدريد/ وكالات/

 أطلق سيرخيو راموس قائد المنتخب الإسباني اغنيته الخاصة بمونديال روسيا.
وبعد أيام من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي مع ريال مدريد الإسباني، تحول راموس إلى عالم الغناء.
وتحمل اغنية راموس اسم "نجم أخر في قلبك" وأداها مع المغني الإسباني ديماركو فلامينكو.
وتقول كلمات الأغنية "هيا يا إسبانيا ارفعي صوتك، اصرخ بصوت عال، صيحة الهدف، سنحقق الأفضل، نقاتل سويا، نحو النجم بشرف، علينا أن نحاول ربما يلمع لا روخا مجددا".
ونشر راموس الفيديو عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وتم تداول الأغنية أكثر من 82 الف مرة منذ نشره صباح اليوم.

#راموس #روسيا #ديماركو فلامينكو

أخبار ذات صلة

شاهد الفيديو: كاسياس يودّع ريال مدريد باكيًا، فماذا عن راموس؟

سويسرا: الشرطة تقتحم مقر الفيفا وتصادر ملفات خاصة بتنظيم كأس العالم في روسيا وقطر

thumb

قطر تفجّر مفاجأة كبيرة بمونديال اليد

المغرب تسحق بنما برباعية بمونديال الناشئين

وفاق سطيف على موعد مع التاريخ بمونديال الأندية

أكثرية لاعبي الأخضر يتجاوزون سن الـ30 بمونديال موسكو

الأكثر قراءة اليوم

"اللغز المحير" و "الرقم الصعب"... تقرير اسرائيلي عن السنوار

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

فرنسا وإسرائيل تتراشقان الاتهامات على تويتر والسبب غزة

زيدان.. من ريال مدريد إلى قطر

هكذا مازح الوليد بن طلال إحدى موظفاته (شاهد)

الحلو ينفي صدور قانون تقاعد مبكر جديد

بعد صيام طويل.. هذا ما يجب فعله فوراً لحماية جسمك!

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

خبراء إسرائيليون : هل بدأ العد التنازلي للحرب القادمة ؟

السفارة الامريكية

ضربة قاسية للفلسطينيين.. رغم النفي: السفارة الامريكية في القدس تتولى العلاقات مع الفلسطينيين

القسام - حماس

معاريف.. هدنة صغيرة: الفجوات مع "حماس" لا يمكن للأبد تجسيرها

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف فجرا 15 هدفا للمقاومة في قطاع غزة

جنرال إسرائيلي

جنرال إسرائيلي يرسم خارطة طريق للتعامل مع غزة.. هذه تفاصيلها

الاتصالات الفلسطينية