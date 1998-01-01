شاهد ..راموس يطلق اغنية خاصة بمونديال روسيا!!

مدريد/ وكالات/

أطلق سيرخيو راموس قائد المنتخب الإسباني اغنيته الخاصة بمونديال روسيا.

وبعد أيام من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي مع ريال مدريد الإسباني، تحول راموس إلى عالم الغناء.

وتحمل اغنية راموس اسم "نجم أخر في قلبك" وأداها مع المغني الإسباني ديماركو فلامينكو.

وتقول كلمات الأغنية "هيا يا إسبانيا ارفعي صوتك، اصرخ بصوت عال، صيحة الهدف، سنحقق الأفضل، نقاتل سويا، نحو النجم بشرف، علينا أن نحاول ربما يلمع لا روخا مجددا".

ونشر راموس الفيديو عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وتم تداول الأغنية أكثر من 82 الف مرة منذ نشره صباح اليوم.