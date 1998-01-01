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"وام": مقتل 70 حوثيا وأسر 21 في الساحل الغربي لليمن

الأحد 03 يونيو 2018 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وام": مقتل 70 حوثيا وأسر 21 في الساحل الغربي لليمن



ابو ظبي / وكالات/

قتل 70 عنصرا من جماعة "أنصار الله" وأسر 21 آخرون، من قبل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في الساحل الغربي اليمني، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأفادت "وام"، اليوم الأحد، بأن مقاتلات ومدفعية التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في شرق المشرعي والمدمن وشمال حيس.

وأضافت: :أنه بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية والمقاومة اليمنية المشتركة، تم تحطيم دفاعات الحوثيين وتحصيناتهم في الساحل الغربي، مشيرة إلى أن صفوف الجماعة تشهد تراجعا كبيرا في مختلف الجبهات، بالتزامن مع تقدم قوات المقاومة اليمنية باتجاه الحديدة".

وقالت الوكالة إن: "جماعة أنصار الله فشلت في تنفيذ ثاني محاولة تسلل خلال 24 ساعة إلى مناطق في الساحل الغربي لليمن، وتكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة قد تمكنت في وقت سابق أمس السبت، من تمشيط مساحات واسعة في مديرية الدريهمي، تمهيدا لمعركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، بحسب "وام"

#الامارات #الحوثي #الحديدة

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