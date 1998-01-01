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برشلونة يضغط على جريزمان لتحديد قراره الأخير

الأحد 03 يونيو 2018 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يضغط على جريزمان لتحديد قراره الأخير



وكالات / سما /

يبدو أن مسلسل انتقال أنطوان جريزمان إلى نادي برشلونة الإسباني، يعدنا بالمزيد من الحلقات المشوقة والممتعة، حيث طالب الفريق الكتالوني النجم الفرنسي بضرورة الإسراع في تحديد قراره النهائي من إتمام الصفقة، وذلك من أجل التفاوض مع لاعبين آخرين في حال رفض الانضمام لبطل الدوري الإسباني.

 

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن اسم جريزمان يحدد تماماً التخطيط الرياضي الذي وضعه برشلونة للموسم القادم، لذلك فإن وصول المهاجم الفرنسي إلى “كامب نو” هو أولوية مطلقة للنادي الكتالوني الذي سيطلب من اللاعب توضيح مستقبله في أقرب وقت ممكن، للتركيز في اتجاه واحد، أو الذهاب صوب اتجاه آخر في التخطيط الصيفي.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن برشلونة يود أن يحسم جريزمان مستقبله في أقرب وقت ممكن، حيث أوضح اللاعب بالفعل أنه على أية حال، سيكشف عن قراره قبل انطلاق كأس العالم (14 يونيو)، لذا سيكون الأسبوع القادم حاسماً لمعرفة ما إذا كان البلاوجرانا قادراً على توظيف اللاعب الفرنسي، أو يجب عليه تفعيل الخطة البديلة.

ووفقاً لما استطاعت “سبورت” أن تعرف، فإن المشروع الرياضي الكامل للبارسا قبل الموسم القادم، يعتمد على (نعم) من جريزمان، ولهذا السبب، أكدت الصحيفة على أن إدارة الفريق الكتالوني تنظر إلى الموقف بتفاؤل، على الرغم من أنه من المعترف به أن أي شيء يمكن أن يحدث.

وأشار المصدر المذكور، إلى أن برشلونة يعتقد بأن جريزمان سيحتفظ بكلمته ويؤكد رحيله عن أتلتيكو مدريد للانضمام إلى الفريق الكاتالوني، حيث سيكون لديه المزيد من الفرص للفوز بالألقاب، وذلك سيُحدث قفزة في مسيرته الرياضية، على الرغم من أن النادي العاصمي يمكن أن يقدم له راتباً كبيراً وقياسياً في الموسم المقبل.

 

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها، أن الأسماء ذات الوزن الثقيل في أتلتيكو مدريد، تضغط بصفة مستمرة على جريزمان، وتحاول إقناعه بالاستمرار مع الروخي بلانكوس، وآخرهم دييجو كوستا، الذي قال: “أعتقد بأن جريزمان سوف يبقى”، كما أكدت أن سيميوني على اتصال يومي باللاعب المتواجد في معسكر منتخب فرنسا، في محاولة لإقناعه بالبقاء.

#برشلونة #جريزمان

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