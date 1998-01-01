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مراقبة الأغذية في بلدية غزة يكثف جهوده خلال شهر رمضان الفضيل

الأحد 03 يونيو 2018 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

كثف قسم مراقبة الأغذية في الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة جهوده الرقابية خلال شهر رمضان الفضيل الذي يزداد فيه صناعة وبيع الأغذية وإقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية.

وأفاد رئيس القسم رشاد عيد أن البلدية خصصت وردية مسائية للعمل طيلة شهر رمضان الفضيل بالإضافة إلى الوردية الصباحية المعتادة لزيادة مراقبة الأسواق والمطاعم ومحال بيع الحلويات الرمضانية .

وأوضح أن طواقم القسم نفذت منذ بداية شهر مايو الماضي ضمن جهود الاستعداد لشهر رمضان نحو  410 جولة كشفية منها: 330 جولة كشفية على محلات بيع الأغذية والأسواق، و55 جولة على المخابز والمطاعم والمطابخ، و  45  جولة مخصصة على محلات بيع الحلويات الرمضانية والقطايف .

وبين أنه تم خلال نفس المدة إتلاف نحو 18  طنا من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وتحرير 18  إخطارا ومخالفة واحدة للمخالفين للشروط الصحية، وإجراء الفحوصات الطبية للعاملين في  5 مهن تعمل في مجال الأغذية .

وأضاف أنه تم إجراء الكشف الصحي لـ 23 مهنة جديدة و 76 مهنة قائمة بغرض التجديد السنوي لرخصة المهنة، و الكشف أيضاً 12 شكوى تقدم بها المواطنين خلال  شهر مايو الماضي .

 وكانت بلدية غزة  قد أكدت أن منح التراخيص للمحال والمهن يتطلب استيفاء عدة شروط أهمها: ملائمة المكان الذي ستقام عليه الحرفة من حيث السعة والتهوية والإضاءة، والتأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة، واستخدام أواني في صناعة وتخزين الأغذية من معدن لا يصدأ.

وكذلك التأكد من خلو العاملين في مهن تصنيع الأغذية من الأمراض المعدية بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم، والمحافظة على نظافة المكان، ومطابقة المنتج للمواصفات الفلسطينية التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني.

#مراقبة الأغذية #بلدية غزة

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