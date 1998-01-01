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لوبيتيجي : ما سنفعله في مونديال روسيا لا يرتبط بأدائنا في الماضي

الأحد 03 يونيو 2018 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لوبيتيجي : ما سنفعله في مونديال روسيا لا يرتبط بأدائنا في الماضي



وكالات / سما /

أكد لوبيتيجي مدرب منتخب إسبانيا أن نتائج اللاروخا في كأس العالم روسيا 2018 لن تكون بسبب ما فعله المنتخب في السابق، مشيرًا إلى سعادة الجميع بالمشاركة في هذا المونديال.

 

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم التي ستبدأ في الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، ويأمل جماهير اللاروخا لتكرار إنجاز مونديال جنوب إفريقيا 2010 حين أحرزت إسبانيا البطولة.

وتحدث لوبيتيجي للصحفيين قبل مباراة سويسرا الودية مساء اليوم الأحد قائلاً “نحن متحمسين للغاية لأننا نلنا شرف المشاركة في حدث مهم مثل كأس العالم”.

وأضاف “لن تكون نتائج منتخب إسبانيا في كأس العالم انعكاسًا لما فعلته اللاروخا في السابق، فنحن لا ننظر للماضي”.

وتابع “الفريق الذي سيلعب ودية سويسرا من الممكن أن يكون هو من سيشارك في كأس العالم بصفة أساسية، ولكن هناك شيئًا لا يتذكره الناس، وهو أن أتلتيكو مدريد توّج بالدوري الأوروبي، وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وبرشلونة بالدوري المحلي، لذلك فنحن نمتلك لاعبين من الطراز الرفيع”.

الجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا يتواجد في المجموعة الثانية رفقة منتخبات البرتغال، والمغرب، وإيران، وستلعب اللاروخا أولى مبارياتها في المونديال أمام البرتغال في الخامس عشر من شهر يونيو الحالي.

#لوبيتيجي #مونديال روسيا

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