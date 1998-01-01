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بالوتيلي لن يرحل عن الدوري الفرنسي

الأحد 03 يونيو 2018 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالوتيلي لن يرحل عن الدوري الفرنسي



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ليون مهتم بشدة بضم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم فريق نيس، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

 

وكان المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي ابن الـ 27 عامًا قد أنضم لفريق نيس الفرنسي صيف 2016، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وعلى عكس المتوقع فإن ماريو بالوتيلي قد أثبت للجميع بأنه مهاجم من الطراز الرفيع، وكان أحد هدافي الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وهذا العام أيضًا مع نيس، مما جعل أكثر من نادي يرغب بشدة في التعاقد معه.

وأشارت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن ماريو بالوتيلي أصبح الهدف الرئيسي لفريق أولمبيك مارسيليا في الميركاتو الحالي.

وأضافت المجلة أن مارسيليا قد تواصلت مع اللاعب ووكيل أعماله مينو رايولا للحديث عن إمكانية ضمه بشكل مجاني هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع نيس.

 

وأكملت الصحيفة أن مارسيليا ليس النادي الوحيد المهتم بضم بالوتيلي، حيث يرغب أيضًا نابولي، وموناكو، وبارما في التعاقد مع النجم الإيطالي.

الجدير بالذكر أن ماريو بالوتيلي قد شارك هذا الموسم مع نيس 38 مباراة، ونجح في إحراز 26 هدفًا، وصنع اثنين آخرين.

#ماريو بالوتيلي #الدوري الفرنسي

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