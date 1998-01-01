وكيل التربية يتفقد المخيم الصيفي "باقون" بمدرسة الخان الأحمر

رام الله / سما /

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. بصري صالح، اليوم، المخيم الصيفي المركزي "باقون" في مدرسة الخان الأحمر المهددة بالهدم في مديرية تربية ضواحي القدس، وذلك بحضور عدد من أسرة الوزارة والمديرية.

واطلع صالح على زوايا المخيم ونشاطاته، مشيراً إلى أن وزارة التربية تؤكد من خلال هذا المخيم وقوفها ودعمها للمدرسة وحماية حق الطلبة في التعليم بالرغم من كل محاولات الاحتلال لتهجير واقتلاع أهالي وطلبة هذا التجمع البدوي من أرضهم.

وأكد صالح أن الطلبة بحبهم للعلم والإنجاز يوصلون رسالة للاحتلال بأن لا جدوى من كل مخططاته الخبيثة والتهويدية وأن الصمود والبقاء هما الخيار الأمثل لهم، داعياً كافة الأحرار في العالم للنظر إلى قضية مدرسة الخان الأحمر والوقوف في وجه المحتل وسياساته التهويدية التي تصادر حق الطلبة في التعليم والحياة.