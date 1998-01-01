ادعيس اكثر من 110 اعتداء وانتهاكا للمسجد الاقصى والابراهيمي خلال شهر ايار

رام الله / سما /

قال سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف ان شهر ايار شهد العديد من الامور بما يخص مدينة القدس والاقتحامات للمسجد الاقصى، تمثل بما اقدمت عليه امريكا من نقل سفارتها للقدس وما اعقب ذلك من استشهاد العشرات من ابناء شعبنا، الذين لن يترددوا عن نصرة القدس والمسجد الاقصى، مبينا ان الاحتلال يعمل على الاستفادة من الواقع العربي الصامت، والضوء الأخضر الأمريكي، لرفع حدة التهويد الذي يستهدف المدينة المحتلة.

وخلال هذا الشهر أقرت حكومة الاحتلال عددًا من المشاريع تستهدف تمويل حفريات أثرية أسفل الأقصى، وإقرار ميزانيّة ضخمة لفرض سيطرة الاحتلال على القدس،واستطاعت طواقم الاحتلال الاستيلاء على جزء من مقبرة الرحمة لتحويلها إلى حديقة توراتية، فعلى مدار اكثر من اسبوعين عاثت طواقم ما تسمى سلطة الطبيعة خرابا فيها واقتطعت جزءا منها واحاطتها باسلاك وحواجز.

وشهد شهر ايار حملة مسعورة على حراس وسدنة المسجد الاقصى طالت العديد منهم بالاحتجاز والابعاد،وكذلك عودة النقاش لموضوع اسكات صوت الاذان، وواصل الاحتلال حصاره للمدينة وفرض غطرسته على المواطنين والمصلين، وعلى حواجزه الثابتة والمتنقلة مارس الاحتلال سياسته الثابتة بحق المصلين وتفتيشهم، وتحديد الاعمار.

ومع احتفالات نقل السفارة،اضاء الاحتلال أسوار القدس القديمة بالعلمين"الإسرائيلي"والأمريكي، بل تعدى ذلك الى اهداء السفير الامريكي للوحة والتي ظهر فيها صورة لمدينة القدس، ولكن من دون المسجد الأقصى ولا قبة الصخرة، ويظهر فيها بدلا منهما الهيكل المزعوم والذي يدل على خطورة الامر وما يحيكه الاحتلال ويخطط له ضد المسجد الاقصى.

وواصلت منظمات الهيكل المزعوم دعواتها لمضاعفة الاقتحامات،وشهد المسجد الاقصى اقتحامات باعداد متزايدة بالتزامن مع اعيادهم، ووسط حماية الشرطة لهم،وصاحب اقتحامات المستوطنين صلوات تلمودية جماعية وعلنية غير مسبوقة، ورفع لعلم دولة الاحتلال،

وتزامنا مع الاقتحامات الكبيرة للاقصى أدى عشرات الآلاف من المستوطنين شعائر وصلوات تلمودية في باحة حائط البراق، وغاب عن الساحة اسلاميتها وعزتها، وسط هذا الجمع الكبير من السوائب والمرددين لتهافات وشعارات عنصرية .

وفي المسجد الابراهيمي واصل الاحتلال حصاره للمسجد والبلدةالقديمة،ومضايقاته للمصلين وللمواطنين وواصل منع رفع الاذان الذي بلغ في شهر ايار الماضي 47 وقتا، ووصلت عربدات وصلف المستوطنين الى اقامة عرس موسيقي داخل المسجد الابراهيمي في منطقة الصحن استمرت لساعات متاخرة من الليل