جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غرامات بقيمة 100 ألف شيقل بحق الأسرى الأطفال في معتقل عوفر خلال أيار الماضي

الأحد 03 يونيو 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

فرضت محاكم الاحتلال خلال شهر أيار المنصرم، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الفتية الفلسطينيين القابعين في معتقل “عوفر”، إلى جانب غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 100 ألف شيقل.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر لها صباح اليوم الأحد، أنه خلال شهر أيار الماضي، تم إدخال 33 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل“عوفر”،12اعتقلوا من المنازل، و18 من الطرقات، و 1 اعتقل على الحواجز العسكرية، و1 لعدم حيازته تصريح، و1 بعد استدعائه.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور قاصريّن تم اعتقالهما بعد إطلاق الرصاص عليهما، و 10آخرين تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء اعتقالهم وعمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها إلى أن عدد الأطفال المحكومين (37) شبلاً، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين الثلاثة أشهر إلى العشرين شهراً.

وأضافت إلى أن هناك اثنين من القاصرين يقبعون قيد الاعتقال الإداري.

وأكدت الهيئة أن فرض الغرامات المالية بحق الأطفال من قبل المحاكم الإسرائيلية، ما هي إلا  شكل من أشكال الابتزاز ونهب الأسرى وذويهم؛ الأمر الذي يرهق كاهل العائلات الفلسطينية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي المحتلة. 

#الأسرى #معتقل عوفر

أخبار ذات صلة

الشيخ

اتفاقية شراء كهرباء من الاحتلال بقيمة 2.8 مليار شيقل سنوياً

يهود يستفزون الأسرى المضربين بالشواء

صور وفيديو: متطرفون يهود يستفزون الأسرى المضربين بحفلة شواء قرب سجن عوفر

شهداء فلسطينيون - ارشيف

مركز الحوراني : سقوط أربعة شهداء وتصعيد الاستيطان خلال الشهر الماضي

الحكومة تقرر إجراء الانتخابات المحلية بالضفة في 13 أيار و تأجيلها في غزة

وفاة معتقل لدى الشرطة بغزة

وفاة معتقل لدى الشرطة بغزة ودلائل تشير الى انه انتحر

الانتخابات الفلسطينية - ارشيف

وزير الحكم المحلي "الأعرج": الانتخابات المحلية في أيار المقبل

الأكثر قراءة اليوم

"اللغز المحير" و "الرقم الصعب"... تقرير اسرائيلي عن السنوار

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

فرنسا وإسرائيل تتراشقان الاتهامات على تويتر والسبب غزة

زيدان.. من ريال مدريد إلى قطر

هكذا مازح الوليد بن طلال إحدى موظفاته (شاهد)

الحلو ينفي صدور قانون تقاعد مبكر جديد

بعد صيام طويل.. هذا ما يجب فعله فوراً لحماية جسمك!

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

خبراء إسرائيليون : هل بدأ العد التنازلي للحرب القادمة ؟

السفارة الامريكية

ضربة قاسية للفلسطينيين.. رغم النفي: السفارة الامريكية في القدس تتولى العلاقات مع الفلسطينيين

القسام - حماس

معاريف.. هدنة صغيرة: الفجوات مع "حماس" لا يمكن للأبد تجسيرها

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف فجرا 15 هدفا للمقاومة في قطاع غزة

جنرال إسرائيلي

جنرال إسرائيلي يرسم خارطة طريق للتعامل مع غزة.. هذه تفاصيلها

الاتصالات الفلسطينية