غرامات بقيمة 100 ألف شيقل بحق الأسرى الأطفال في معتقل عوفر خلال أيار الماضي

رام الله / سما /

فرضت محاكم الاحتلال خلال شهر أيار المنصرم، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الفتية الفلسطينيين القابعين في معتقل “عوفر”، إلى جانب غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 100 ألف شيقل.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر لها صباح اليوم الأحد، أنه خلال شهر أيار الماضي، تم إدخال 33 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل“عوفر”،12اعتقلوا من المنازل، و18 من الطرقات، و 1 اعتقل على الحواجز العسكرية، و1 لعدم حيازته تصريح، و1 بعد استدعائه.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور قاصريّن تم اعتقالهما بعد إطلاق الرصاص عليهما، و 10آخرين تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء اعتقالهم وعمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها إلى أن عدد الأطفال المحكومين (37) شبلاً، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين الثلاثة أشهر إلى العشرين شهراً.

وأضافت إلى أن هناك اثنين من القاصرين يقبعون قيد الاعتقال الإداري.

وأكدت الهيئة أن فرض الغرامات المالية بحق الأطفال من قبل المحاكم الإسرائيلية، ما هي إلا شكل من أشكال الابتزاز ونهب الأسرى وذويهم؛ الأمر الذي يرهق كاهل العائلات الفلسطينية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي المحتلة.