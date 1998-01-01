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الشرطة تتعامل مع جسم مشبوه في الخليل

الأحد 03 يونيو 2018 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل/ سما/

تعاملت الشرطة امس مع جسم مشبوه عثر عليه أحد المواطنين أثناء عمله في أرضه بمدينة الخليل.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة من قبل أحد المواطنين مفاده العثور على جسم مشبوه أثناء عمله داخل أرضه بالمدينة، تحركت للمكان وحدة هندسة المتفجرات لمعاينة هذا الجسم وللتعامل معه".

وأضاف البيان بأن الجسم كان عبارة عن مشعل حراري من مخلفات جيش الاحتلال ويشكل خطورة على حياة المواطنين، بناء على ذلك قامت وحدة هندسة المتفجرات بنقل الجسم وإتلافه بشكل آمن.

ودعا البيان كافة المواطنين للإبلاغ فورا عن أي أجسام مشبوهة يتم العثور عليها عبر الرقم المجاني للشرطة 100، نظرا لما تشكله هذه الأجسام من خطورة كبيرة على حياتهم وسلامتهم وبخاصة الأطفال الصغار.

#شرطة #متفجرات

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