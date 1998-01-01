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إذاعة عبرية: مصر ستسمح بإدخال بضائع ومواد بناء إلى غزة عبر معبر رفح

الأحد 03 يونيو 2018 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة عبرية: مصر ستسمح بإدخال بضائع ومواد بناء إلى غزة عبر معبر رفح



وكالات

أعلنت القاهرة أنها ستسمح  بإدخال بضائع ومواد بناء من مصر الى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري الذي سيبقى مفتوحا حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فقد دخلت إلى قطاع غزة امس السبت، مساعدات طبية الى غزة تبرعت بها مصر ودول عربية اخرى.

يُذكر أن معبر رفح ما زال مفتوحًا في كلا الاتجاهين أمام المسافرين، إذ غادر امس السبت 4 حافلات تقل 332 مسافرًا.

وسمحت مصر يوم الخميس الماضي، بدخول 15 شاحنة محملة بالوقود عبر البوابة المصرية لمعبر رفح، بحسب إدارة المعبر.

#مصر #بضائع #معبر رفح

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