معاريف.. هدنة صغيرة: الفجوات مع "حماس" لا يمكن للأبد تجسيرها

عكا للشؤون الإسرائيلية

كتب يوسي ميلمان في معاريف اليوم : - في حوالي منتصف ليل الثلاثاء، عندما كانت الصواريخ لا تزال تُطلق على "إسرائيل"، أعلن متحدثون باسم حركة حماس والجهاد الإسلامي أنه تم التوصل إلى وقف إطلاق النار. ونفت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية ذلك على الفور، واستمرت القوات الجوية في مهاجمة غزة، وكأنها تريد القول إننا من يقول الكلمة الأخيرة. لكن النفي لم يكن صحيحاً. حتى في ذلك الوقت كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش افيغدور ليبرمان ووزراء الحكومة يعرفون الحقيقة.

واصل مجلس الوزراء رفضه يوم الأربعاء، عندما اتضح للجميع أنه كان هناك هدوء. صحيح، لم يتم توقيع أي اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، لكن تم التوصل إلى تفاهمات واضحة. في اللغة الإنجليزية، هناك كلمة ضمنية - تترجم بالعبرية إلى "متجسدة" ، والتي يستخدمها قليلون. وهذا يعني أن هناك إجماعًا وتفاهمًا بين الطرفين، لكنهم لا يعلنون عنه. هذا ما تفعله الحكومة الإسرائيلية. إنها توافق على وقف إطلاق النار وتقبله، ولكنها تخشى أن تقوله صراحة لأسباب تتعلق بالداخل، خشية أن يفسر ذلك، لا سيما بين مؤيديه (Bayes)، على أنه ضعف وخضوع.

وقد تم صياغة هذه التفاهمات من قبل ممثلي المخابرات المصرية الذين التقوا مع ممثلي حماس وتحدثوا عبر الهاتف مع ممثلي "إسرائيل" - الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك ووزارة الجيش. "إسرائيل" بالفعل لديها تجربة كبيرة في إجراء الاتصالات والمحادثات مع حماس. هكذا تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القاهرة، والذي أنهى عملية "الجرف الصامد" في صيف عام 2014. كان ممثلو "إسرائيل" يجلسون في غرف في طابق واحد، كان الوسيط ممثلون للمخابرات المصرية، أعضاء كبار في حماس والجهاد الإسلامي كانوا في الطابق الأرضي. وبالمثل، من خلال تبادل الرسائل عبر وسطاء مصريين وقطريين وأوروبيين، تم التوصل إلى صفقة جلعاد شاليط في عام 2011.

لا يشير الاتفاق فقط إلى العودة إلى ترتيبات وقف إطلاق النار لعام 2014، ولكن أيضًا إلى مخطط يهدف إلى تعزيز الهدنة حتى تستمر لعدة أشهر طويلة. ولهذه الغاية، وافقت "إسرائيل" على تخفيف الحصار الذي فرضته على غزة. هذه خطوة تكتيكية. في الأسبوع المقبل أو في غضون أسبوعين، ستعقد الحكومة وتوافق على توصيات مؤسسة الجيش حول سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من المعاناة الاقتصادية لمليوني مواطن في غزة. سيتم إضافة المزيد من السلع والأدوية والمولدات لتوسيع وزيادة إمدادات الكهربا ، وسيتم تنفيذ مشروع البنية التحتية. ربما سيسمح لعدد قليل من العمال من غزة بالعمل في "إسرائيل".

يمكنك تسميتها "هدنة صغيرة". حماس و"إسرائيل"، اللتان لا تريدان الحرب، لكل منهما أسبابه الخاصة، تفهمان أنه من الأفضل الحصول على شيء بدلاً من لا شيء. "إسرائيل" لا تريد خوض الحرب بسبب الثمن الدموي الذي ستدفعه.

يود الجانبان التوصل إلى "هدنة كبيرة" تستمر لعدة سنوات، لكن الفجوات في المواقف تكاد تكون غير قابلة للتجسير. "إسرائيل" لا يمكنها التفاوض مباشرة مع حماس، لأنها تعتبرها منظمة "إرهابية" لا تعترف بحقها في الوجود، على الرغم من أن حماس في الواقع لها حكومة وتمسك بجيش يعد نحو 40 ألف يرتدون الزي العسكري ويحملون السلاح.

"إسرائيل" ليست مستعدة لبدء عملية إعادة إعمار إستراتيجية لغزة بمليارات الدولارات، والتي ستشمل إقامة جزيرة، مطار، محطة كهرباء، محطة تحلية، إلخ.( لا مشكلة بتوفير الأموال من الدول العربية والأوروبية ) (طالما أن حماس غير مستعدة لنزع سلاحها). ولن توافق حماس على ذلك للأبد. بدون جيش ونضال عنيف ضد "إسرائيل"، لن تكون حماس. سوف تفقد حقها في الوجود، كما ترى هي ذلك.

هناك عقبة أخرى أمام "الهدنة" تتمثل في قضية أسرى الحرب والمفقودين". تسعى حكومة "إسرائيل" إلى التوصل إلى اتفاق يعيد هدار غولدين وأورون شاؤول والمحتجزين في غزة، أبرا منجيستو وهشام السيد، لكن الثمن الذي هو على استعداد لدفعه هو الحد الأدنى: جثث "الإرهابيين" وعشرات من الأسرى الفلسطينيين الذين ليس لديهم أي دماء على أيديهم. يواصل يارون بلوم ، منسق رئيس الوزراء في القضية ، جهوده - بمساعدة الاستخبارات المصرية وأجهزة الأمن القطرية - لكن الفجوات كبيرة: الحد الأدنى لحجم طلب حماس هو 10 أضعاف الحد الأقصى الذي ترغب "إسرائيل" في تقديمه.

وهكذا، بعد جولة من القتال هذا الأسبوع، كان هذا هو يوم أكبر معركة منذ "الجرف الصامد" (في يوم واحد تم إطلاق عدد من الصواريخ وقذائف الهاون من غزة بزيادة كبيرة مقارنة بالشهر الـ46 الأخير). جيد بالنسبة للطرفين بان يعود للوضع العادي يشعر كل طرف بأنه تسبب في "إحراق" وعي الآخر والظهور عليه، كما يعتقد، الرغبة من الحرب. من الملائم أن يكون لدى "إسرائيل" عنوان في غزة، شريطة أن تكون حماس الضعيفة، بينما يمكن لحماس أن تقول لنفسها: لقد أثبتت مرة أخرى أنني أنا صاحبة السيادة والحكم، البادئ و المملي على "إسرائيل" حجم اللَهب.