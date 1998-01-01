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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 9 مواطنين بالضفة فجر اليوم

الأحد 03 يونيو 2018 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 9 مواطنين بالضفة فجر اليوم



رام الله / سما/

 اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ان قواته اعتقلت سبعة مواطنين خلال مداهمات في الضفة الغربية فجر اليوم بتهمة القاء حجارة على سيارات المستوطنين.واثناء عمليات الدهم والتفتيش التي طالبت العديد من منازل المواطنين في مدينة الخليل فجر اليوم استولت قوات الاحتلال على الاف الشواقل .

و قال جيش الاحتلال انه اعتقل شابين اقتربا من مستوطنة متسبيه يشاي في الضفة وبعد التحقيق معهما اعترفا بحيازتهما اسلحة وذخيرة كانت مخبأة بالقرب من المستوطنة.واضاف بيان الجيش انه جرى اعتقالهما ومصادرة الاسلحة دون الاعلان عن هويتيهما .

#الاحتلال الاسرائيلي #الضفة #اعتقال

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