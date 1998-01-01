جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع طفيف على الحرارة

الأحد 03 يونيو 2018 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع طفيف على الحرارة



غزة/سما/

يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً الى باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

#حرارة #ارتقاع

أخبار ذات صلة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء خماسينية الخميس

شهيد- ارشيف

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 4 و 645 مصاب

محدث: ارتفاع عدد قتلى شجار غزة الى خمسة

هاني النجار

مصرع عامل من غزة سقط عن ارتفاع في الداخل المحتل

ابقار غزة

مناشدة لتدخل وزير الزراعة ..ارتفاع نسبة الابقار المصابة بالحمى القلاعية بغزة الى 25٪

حدود غزة -ارشيفية

صور.. ارتفاع عدد الاصابات الى 1170 على حدود غزة في "جمعة عمال فلسطين"

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. مندوب فلسطين يبكي الشابة رزان النجار في أروقة مجلس الأمن

الملك عبدالله قطع رحلته الخارجية وقرارات “مهمة” بعد انتفاضة شعبية عارمة

المفاضلة الإسرائيلية تجاه غزة : حرب واسعة أو هدنة طويلة الأمد

فرنسا وإسرائيل تتراشقان الاتهامات على تويتر والسبب غزة

زيدان.. من ريال مدريد إلى قطر

لهذا السبب هددت السعودية باستهداف قطر عسكريا

هكذا مازح الوليد بن طلال إحدى موظفاته (شاهد)

الأخبار الرئيسية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف فجرا 15 هدفا للمقاومة في قطاع غزة

جنرال إسرائيلي

جنرال إسرائيلي يرسم خارطة طريق للتعامل مع غزة.. هذه تفاصيلها

السنوار

"اللغز المحير" و "الرقم الصعب"... تقرير اسرائيلي عن السنوار

حرائق مستوطنات غزة

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

حاييم يلين - ارشيف

عضو كنيست : الحرب مع غزة مسألة وقت ويجب عودة الاغتيالات المركز والتسهيل عن السكان

الاتصالات الفلسطينية