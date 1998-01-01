الأمم المتحدة تُبدي قلقها العميق بعد قتل المسعفة النجار في غزة

غزة/سما/

عبّر مسؤولو الأمم المتحدة ووكالاتها عن سخطهم إزاء قتل رزان النجار (21 عاما) وتعمل متطوعة في تقديم الإسعافات الأولية، بينما كانت تؤدي واجبها الإنساني مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.

وبين بيان صادر عن وكالات الأمم المتحدة مساء اليوم السبت، أن رزان أصيبت بالذخيرة الحية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بينما كانت تحاول مع مقدمي الإسعافات الأولية الآخرين الوصول إلى الجرحى خلال المظاهرات بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل، وما أُصيبَ ثلاثة مسعفين آخرين في الفريق الذي كانت تعمل فيه.

وقال المنسق الإنساني، جيمي ماكغولدريك، إنه "ينبغي السماح للعاملين في المجال الصحي بأن يؤدوا مهامهم دون خوف أو التعرض للموت أو الإصابة، إن قتل عامل يمكن تمييزه بوضوح من العاملين في المجال الصحي خلال مظاهرة أمر يستوجب الاستنكار بصفة خاصة، فمن الصعوبة أن نرى كيف ينسجم ذلك مع الالتزام الذي يملي على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ضمان رفاه سكان غزة."

وأصيبَ 245 من العاملين في المجال الصحي بجروح ولحقت الأضرار بـ40 سيارة إسعاف في هذه الهجمات، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية واتحاد لجان العمل الصحي، وأصيب العديد منهم بالذخيرة الحية.

ولا تعرّض الهجمات التي تستهدف الفرق الطبية في غزة حياة موظفيها والمرضى وصحتهم للخطر فحسب، بل تقوّض كذلك القدرة العامة للنظام الصحي، الذي يعاني في الأصل من عجز مزمن في التمويل ويرزح تحت ضغط هائل، ويزداد تفاقم وضعه بسبب الحصار المفروض على غزة منذ ما يربو على عشرة أعوام.

بدوره، قال مدير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمس هينان، إن "التقارير تشير إلى أن رزان كانت تقدم المساعدة للمتظاهرين الذين أصيبوا بجروح، وأنها كانت ترتدي ملابسها الخاصة بمقدمي الإسعافات الأولية، والتي تميزها بوضوح كعاملة في المجال الصحي حتى من بعيد. وتشير التقارير إلى أنها أصيبت على مسافة تبعد 100 متر تقريبًا عن السياج، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يسري مع القانون الدولي الإنساني في هذا السياق، لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا كملاذ أخير وعند وجود خطر وشيك بالموت أو بإصابة خطيرة. ومن الصعوبة بمكان أن نرى كيف شكّلت رزان مثل هذا التهديد للقوات الإسرائيلية المدججة بالسلاح والتي تحظى بحماية مشددة في مواقع دفاعية على الجانب الآخر من السياج."

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية العاملين في المجال الصحي والمرضى في جميع الأوقات، وقال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيرالد روكينشاوب: "إن قلوبنا اليوم مع أسرة رزان، ومع زملائنا في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية. يجب ألا تقع مثل هذه الهجمات التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية، وعلينا أن نعزز جهودنا لضمان حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية. هناك التزامات واضحة توجب ضمان الرعاية الصحية بموجب القانون الدولي، وينبغي احترامها".