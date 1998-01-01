الرئيس عباس يهاتف والد الشهيدة رزان النجار

رام الله / سما/

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس ليلة السبت اتصالا هاتفيا مع أشرف النجار، معزيا باستشهاد ابنته رزان شهيدة الواجب الانساني، التي استشهدت أمس شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقدم الرئيس واجب العزاء لوالد شهيدة فلسطين وشهيدة الواجب الانساني رزان، مؤكدا أن استهداف الطواقم الطبية دليل قوي على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأعرب سيادته عن صادق تعازيه ومواساته القلبية لوالد الشهيدة، وأسرتها، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم اهلها الصبر والسلوان.