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قناة كويتية تطرد عارضة ومذيعة سعودية بسبب صدام حسين

الأحد 03 يونيو 2018 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة كويتية تطرد عارضة ومذيعة سعودية بسبب صدام حسين



الكويت / وكالات /

أفادت مصادر إعلامية بأن قناة ATV الكويتية أوقفت عارضة الأزياء السعودية سارة الودعاني عن الظهور على شاشتها، بسبب سلسلة تغريدات امتدحت فيها الزعيم العراقي الراحل صدام حسين.

ووردت أنباء عن إيقاف قناة ATV ("العدالة") الودعاني عن العمل، حيث شاركت في تقديم برنامج خاص بشهر رمضان إلى جوار صالح الراشد وشيلاء سبت، بعد حملة شنها مستخدمو الإنترنت داخل البلاد ضد المذيعة وخبيرة التجميل ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سلسلة تغريدات منسوبة إليها وتعرب عن إعجابها بصدام.

في غضون ذلك، يشير بعض النشطاء إلى أن الودعاني اشترت الحساب الذي نشرت فيه التغريدات المدوية وهو لم يكن لها في السابق، بينما لا يزال آخرون يطالبون بطرد المذيعة من البلاد معتبرين أنها مسؤولة عن نشرها.

#الكويت #مذيعة سعودية #سارة الودعاني

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