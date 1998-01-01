جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الرياض: الامن السعودي يضبط مصنعا كبيرا للخمور في الخرج

الأحد 03 يونيو 2018 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض: الامن السعودي يضبط مصنعا كبيرا للخمور في الخرج



الرياض /وكالات/

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة الخرج جنوب شرق منطقة الرياض صباح، يوم السبت، عاملا أفريقيا مخالفا لنظام الإقامة والعمل، قام بتحويل وادي الثليماء للمجاري إلى وكر لتصنيع وتجهيز الخمور.

وفي التفاصيل، اشتبهت إحدى دوريات الأمن بعامل من أصول إفريقية يتردد بشكل مشبوه على إحدى مناطق في وادي الثليماء للمجاري، جنوب محافظة الخرج، وبعد متابعة وترصد من رجال الأمن بدأت منذ ساعات الفجر الأولى، أثمرت جهودهم عن ضبطه وهو بحالة سكر شديد وفي حيازته سلاح أبيض (ساطور).

كما تمكنت قوات الأمن السعودية من ضبط 29 برميلا كبيرا و410 قوارير كبيرة الحجم جاهزة للترويج، بالإضافة لأدوات تصنيع خمور كاملة.

ووفقا للتحقيقات المبدئية، اتضح أن المضبوطات كانت معدة للترويج خلال أول أيام عيد الفطر.

هذا وقامت فرق الدوريات الأمنية بإيقاف العامل المخالف للتحقيق معه، كما قامت بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا لإتلافها.

#السعودية #مصنع خمور #الامن

أخبار ذات صلة

﻿ولي العهد السعودي

﻿ولي العهد السعودي: حان الوقت لعلاقة جديدة بين تل أبيب و الرياض

تميم ومحمد بن سلمان - ارشيف

الرياض تؤكد : لا مصالحة مع الدوحة

الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية

الرياض: إقالة أمير سعودي بعد ضجة تسجيل صوتي!

الرياض : شرطان جديدان لزواج السعوديات من أجانب

الرياض : انطلاق أسبوع الموضة العربي في السعودية

عرض أزياء

لأول مرة.. فيديو: عرض أزياء مختلط في الرياض يثير غضب السعوديين

الأكثر قراءة اليوم

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

فيديو.. مندوب فلسطين يبكي الشابة رزان النجار في أروقة مجلس الأمن

الملك عبدالله قطع رحلته الخارجية وقرارات “مهمة” بعد انتفاضة شعبية عارمة

المفاضلة الإسرائيلية تجاه غزة : حرب واسعة أو هدنة طويلة الأمد

زيدان.. من ريال مدريد إلى قطر

لهذا السبب هددت السعودية باستهداف قطر عسكريا

فيديو ..استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته الدهس قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

الأخبار الرئيسية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة

جنرال إسرائيلي

جنرال إسرائيلي يرسم خارطة طريق للتعامل مع غزة.. هذه تفاصيلها

السنوار

"اللغز المحير" و "الرقم الصعب"... تقرير اسرائيلي عن السنوار

حرائق مستوطنات غزة

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

حاييم يلين - ارشيف

عضو كنيست : الحرب مع غزة مسألة وقت ويجب عودة الاغتيالات المركز والتسهيل عن السكان

الاتصالات الفلسطينية