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المغرب يخطو أولى خطواته نحو استضافة مونديال 2026

الأحد 03 يونيو 2018 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب يخطو أولى خطواته نحو استضافة مونديال 2026



الرباط/وكالات/

كشفت لجنة "تاسك فورس" التابعة لـ"الفيفا"، أن ملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات مونديال 2026، اجتاز عقبة مرحلة تقييم اللجنة، مشيرة إلى أن تقييمها ملف ترشح المغرب كان إيجابيا.

ومنحت لجنة "تاسك فورس"، التي قامت بزيارة ميدانية، الشهر الماضي، إلى المغرب من أجل الوقوف على مؤهلاته وقدراته لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، ملف "موروكو 2026" تنقيطا فوق المتوسط بلغ 2.7/ 5، فيما حصل الملف الثلاثي، الذي ينافس المملكة على مونديال 2026، والذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، على تنقيط عال بلغ 5/4.

وبناء على هذا التنقيط، فإن الملف المغربي نجح في تخطي هذا الحاجز والوصول إلى المرحلة النهائية، التي ستصوت خلالها الاتحادات المحلية لكرة القدم المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على البلد الذي سيستضيف مونديال 2026، في الـ13 من يونيو الجاري، عشية افتتاح نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا.

#المغرب #كاس العالم #الفيفا

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