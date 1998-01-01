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الحوثي يزعم : رصد طائرات إسرائيلية تشارك في العدوان على اليمن

السبت 02 يونيو 2018 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي يزعم : رصد طائرات إسرائيلية تشارك في العدوان على اليمن



صنعاء /وكالات/

زعم زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، إنه تم رصد مشاركة طائرات حربية إسرائيلية في العدوان على اليمن، فوق محافظة الحديدة من قبل عمليات الرصد العسكري التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية.وأكد الحوثي أن "من يحظى موقفه برعاية أميركية ومباركة إسرائيلية لا يمكن أن يمثل جهة حق".

 وأضاف "مسؤوليتنا أن نتحرّك وندافع عن بلدنا في وجه عدوان هو ابتدأنا وارتكب بحقنا أبشع الجرائم وأهلك الحرث والنسل".واعتبر الحوثي أن "النشاط التكفيري الذي يستخدم العناوين الدينية في خدمة الباطل يتضح أمره بشكل سريع كافتضاح العلاقة الجيدة بين التكفيريين في سوريا وكيان العدو"، متهماً التكفيريين في اليمن بأنهم عملاء وخدم للولايات المتحدة وإسرائيل، على حد قوله.

وفي السياق أشار زعيم حركة "أنصار الله" إلى أن أحد قادة التكفيريين في أفغانستان اعترف أنه قاتل إلى جانب الأميركيين وبإيعاز من المخابرات الأميركية.

#الحوثيواليمن #اسرائيل

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