تيتي: نيمار لن يشارك منذ البداية أمام كرواتيا وسيتم الدفع به في الشوط الثاني

لندن/وكالات/

أكد تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي اليوم السبت أن مهاجمه نيمار لن يشارك منذ البداية خلال المباراة الودية أمام كرواتيا غدا الأحد في ليفربول. وأوضح تيتي أن نيمار سيشارك في الشوط الثاني من المباراة بعد ابتعاده عن الملاعب في الفترة الماضية بسبب الإصابة بكسر في القدم.

وقال تيتي "سيجلس على مقاعد البدلاء لأنه في مرحلة إعادة البناء، سيشارك في الشوط الثاني لأنه اختبار للفريق بأكمله". وخضع نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لعملية جراحية في القدم قبل ثلاثة أشهر ولم يشارك منذ ذلك الحين، ولكن القائمون على منتخب البرازيل متأكدون تماما من جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة الأولى للفريق في مونديال روسيا أمام سويسرا يوم 17 حزيران/يونيو الجاري.