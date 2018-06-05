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صور .. مشاركة واسعة في مهرجان ليالي رمضان في كفر مندا

السبت 02 يونيو 2018 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور .. مشاركة واسعة في مهرجان ليالي رمضان في كفر مندا



كفر مندا /سما/

شارك المئات من الأطفال والأهالي في فعاليات مهرجان ليالي رمضان في بلدة كفر مندا التي انطلقت أول من أمس الأربعاء، وذلك بحضور رئيس المجلس المحلي، المهندس طه زيدان، ومدير المركز الجماهيري، عادل سمحات.

افتتحت فعاليات المهرجان في ساحة المجلس المحلي، تخلله كلمات ترحيبية، عروض غنائية وفعاليات للأطفال، عرض ابتهالات دينية، إيقاعات وتنورة، سحب على جوائز قسائم شرائية.

يُشار إلى أنّ مهرجان ليالي رمضان مُستمر، حتى حلول العيد، حيثُ ستقام مساء يوم الثلاثاء الموافق 5.6.2018 الأمسية الثانية في حي المعاصر، والأمسية الثالثة يوم الأحد الموافق 10.6.2018 في ساحة مدرسة الزيتون، والأمسية الأخيرة يوم الأربعاء الموافق 13.6.2018في ساحة المجلس المحلي. وتقام الأمسيات جميعها في تمام الساعة 21:00.



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#كفر مندا #رمضان #مهرجان

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