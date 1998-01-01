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موسكو: موقف الرياض لن يغير خطتنا بتوريد منظومات "إس 400" للدوحة

السبت 02 يونيو 2018 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: موقف الرياض لن يغير خطتنا بتوريد منظومات "إس 400" للدوحة



موسكو/وكالات/

أعلن نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، ألكسي كوندراتييف، اليوم السبت أن موقف الرياض لن يؤثر على خطة موسكو لتوريد منظومات "إس 400" الصاروخية للدفاع الجوي للدوحة .

ونقلت قناة روسيا اليوم عن كوندراتييف قوله إن "روسيا تسعى إلى تحقيق مصلحتها من خلال توريد إس 400 لقطر بجلب المال إلى ميزانية الدولة، فموقف السعودية لا علاقة له بالأمر، روسيا لن تغير نهجها". وقال كوندراتييف أن روسيا تتفهم قلق المملكة العربية السعودية وذلك على خلفية تقارير صحفية ترددت حول استعداد الرياض للقيام بـ"عمل عسكري" ضد قطر إذا نصبت منظومات "إس400-"، .

وأضاف: "من الواضح أن الرياض تلعب دورا مهيمنا في المنطقة وأن تعزيز قدرات قطر العسكرية بفعل نشرها منظومات إس 400 الروسية سيتيح لها مزايا واضحة، ولذا نتفهم قلق السعودية ".

#روسيا #قطر #السعودية #اس 400

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