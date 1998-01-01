جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل تقرر بناء مستوطنة جديدة عند حدود القطاع ردا على تهديدات غزة

السبت 02 يونيو 2018 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تقرر بناء مستوطنة جديدة عند حدود القطاع ردا على تهديدات غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة (معاريف) العبرية، اليوم السبت، أنه سيتم بناء مستوطنة جديدة محاذية لحدود قطاع غزة.

واوضحت الصحيفة، إن المستوطنة المزمع إقامتها ستبعد 7 كم عن حدود قطاع غزة، وتحديدا خلف كيبوتس (كفار عزة) الذي يبعد 4 كم عن حدود القطاع، مشيرة إلى أن المشروع تقدم به وزير الإسكان الاسرائيلي يؤاف غالانت.

وقال أنه من المتوقع أن تستوعب هذه المستوطنة نحو 500 عائلة إسرائيلية.

وقال غالانت، ان الهدف من بناء هذه المستوطنة هو تعزيز المجتمعات المحلية في محيط قطاع غزة كرد إسرائيلي على التهديدات الأمنية القادمة من غزة، مشيرا إلى أن بناء هذه المستوطنة سيساهم في استيعاب الأسر الشابة من الإسرائيليين.

واعتبر أن إقامة المستوطنة الجديدة رسالة قوة في وجه "الإرهاب".

ومن المقرر أن تضم المستوطنة الجديدة عائلات متدينة وأخرى علمانية، حيث كان من المقرر أن يتم تقديم الخطة يوم غد للحكومة الإسرائيلية لكنه تم تأجيلها للأسبوع المقبل.

#غزة #مستوطنة #بناء

أخبار ذات صلة

الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة قرب رام الله بدلا من مستوطنة عمونا

حدود غزة -ارشيفية

عقب تهديدات البطش.. جيش الاحتلال يعزز و يحشد قواته على حدود قطاع غزة

حدود غزة -ارشيفية

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تقرر تقديم المخيمات 50 مترا تجاه حدود غزة

العمادي ونائبه

قطر تقرر التخلي عن بناء منزل لسفيرها في محيط مهبط الرئيس عرفات في غزة

فتح- ارشيف

حركة فتح تقرر تنظيم احتجاجات ضد سياسة الحكومة تجاه القطاع

مصادر عبرية: انفجار صاروخ اطلق من غزة داخل حدود القطاع

الأكثر قراءة اليوم

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

فيديو.. مندوب فلسطين يبكي الشابة رزان النجار في أروقة مجلس الأمن

الملك عبدالله قطع رحلته الخارجية وقرارات “مهمة” بعد انتفاضة شعبية عارمة

المفاضلة الإسرائيلية تجاه غزة : حرب واسعة أو هدنة طويلة الأمد

زيدان.. من ريال مدريد إلى قطر

لهذا السبب هددت السعودية باستهداف قطر عسكريا

فيديو ..استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته الدهس قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي

جنرال إسرائيلي يرسم خارطة طريق للتعامل مع غزة.. هذه تفاصيلها

اطلاق صاروخين من القطاع على النقب الغربي و الاحتلال يقصف شرق غزة

السنوار

"اللغز المحير" و "الرقم الصعب"... تقرير اسرائيلي عن السنوار

حرائق مستوطنات غزة

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

حاييم يلين - ارشيف

عضو كنيست : الحرب مع غزة مسألة وقت ويجب عودة الاغتيالات المركز والتسهيل عن السكان

الاتصالات الفلسطينية