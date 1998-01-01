اسرائيل تقرر بناء مستوطنة جديدة عند حدود القطاع ردا على تهديدات غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة (معاريف) العبرية، اليوم السبت، أنه سيتم بناء مستوطنة جديدة محاذية لحدود قطاع غزة.

واوضحت الصحيفة، إن المستوطنة المزمع إقامتها ستبعد 7 كم عن حدود قطاع غزة، وتحديدا خلف كيبوتس (كفار عزة) الذي يبعد 4 كم عن حدود القطاع، مشيرة إلى أن المشروع تقدم به وزير الإسكان الاسرائيلي يؤاف غالانت.

وقال أنه من المتوقع أن تستوعب هذه المستوطنة نحو 500 عائلة إسرائيلية.

وقال غالانت، ان الهدف من بناء هذه المستوطنة هو تعزيز المجتمعات المحلية في محيط قطاع غزة كرد إسرائيلي على التهديدات الأمنية القادمة من غزة، مشيرا إلى أن بناء هذه المستوطنة سيساهم في استيعاب الأسر الشابة من الإسرائيليين.

واعتبر أن إقامة المستوطنة الجديدة رسالة قوة في وجه "الإرهاب".

ومن المقرر أن تضم المستوطنة الجديدة عائلات متدينة وأخرى علمانية، حيث كان من المقرر أن يتم تقديم الخطة يوم غد للحكومة الإسرائيلية لكنه تم تأجيلها للأسبوع المقبل.