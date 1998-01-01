اسرائيل تتراجع وتسحب مشروع قانون الاعتراف بإبادة الأرمن

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم السبت، أنه تقرر سحب مشروع قانون الاعتراف بالإبادة التركية ضد الأرمن من بنود جدول أعمال اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

واوضحت القناة، ان ذلك جاء منعا لتفاقم الأزمة الدبلوماسية مع تركيا، مشيرةً إلى أنه لم يحدد موعد لإعادة طرح مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية.

وكان تقرر أن تقوم اللجنة الوزارية بمناقشة مشروع القانون يوم غد الاحد، على أن يتم تقديمه للهيئة العامة أمام الكنيست للاعتراف به كقانون رسمي.

وتقدم بمشروع القانون أعضاء من الكنيست عن حزبي (الليكود) و(المعسكر الصهيوني)، وذلك بعد تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا على خلفية أحداث غزة واستبعاد السفير الإسرائيلي من أنقرة لفترة من الزمن.

ويتضمن مشروع القانون اعترافا بالمذابح ضد الأرمن، وإحياء ذكرى المذبحة من خلال تنظيم الاحتفالات وخلال المناسبات العامة، وإدخالها ضمن المناهج الدراسية في إسرائيل.